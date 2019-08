El fiscal supremo Tomás Gálvez, quien pidió que la Junta de Fiscales Supremos cite a miembros del equipo especial Lava Jato para explicar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, dijo que la estructura interna del Ministerio Público se ha quebrado y que José Domingo Pérez maneja, tanto esta institución como el Poder Judicial que, según su opinión, se ha convertido en "caja de resonancia" de la fiscalía.

"Yo estoy cumpliendo con mi deber de fiscal porque, por encima de todo, los fiscales deben velar por la recta administración de justicia. No se está sujetando al orden jurídico. ¿Ahora quién maneja al Poder Judicial y al Ministerio Público? El señor José Domingo Pérez. Seguramente lo sustentará Odebrecht y tendrá el poder para señalar a cualquier funcionario y por eso todos le tienen miedo. Por eso es que los fiscales sustentan y los favorecen completamente y nadie dice nada", dijo Gálvez en declaraciones a RPP.

Tomás Gálvez dijo que no podía asegurar que Odebrecht estaba "manejando" al fiscal Pérez, pero que "seguramente" lo empodera porque cuestiona al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, y no respeta pedidos de la Junta de Fiscales Supremos sin sufrir consecuencias.

"[¿Odebrecht está manejando a José Domingo Pérez?] No estoy diciendo que lo está manejando, no cambien las palabras. Digo que seguramente será, sino ¿dónde se sustenta su poder? Le dice al presidente del Poder Judicial que lo que dice no importa, dice a la junta que no le importa, que no va porque estos señores están deslegitimados [...] No digo que Odebrecht lo sustente, pero debe haber un poder que sustente a Pérez para que él se enfrente a todos siempre con éxito", indicó.

Tomás Gálvez respondió así a José Domingo Pérez, quien lo acusó de no tener la legitimidad para pedir que sea citado y explicar el acuerdo con Odebrecht por la investigación que vincula a Gálvez y otros fiscales supremos a Los Cuellos Blancos del Puerto.

El fiscal Pérez aseguró este jueves que ni él ni Rafael Vela Barba acudirán a la Junta de Fiscales Supremos. "No vamos a ser víctimas de las arbitrariedades que estos tres fiscales supremos pretenden ejecutar desde sus puestos, en la junta en la cual ellos tienen la mayoría", señaló.

Para el fiscal supremo Gálvez Villegas, esta respuesta demuestra que la "estructura orgánica del Ministerio Público se ha quebrado" y tanto Vela como Pérez son los jefes de la institución.

Sin embargo, evitó adelantar si pedirá que se aplique algún tipo de sanción contra José Domingo Pérez. “Confío en que ellos tienen que razonar porque creo que son inteligentes y tienen que someterse a las reglas institucionales porque si no están demostrando que ellos son el poder y hay que investigar quién les da ese poder”, concluyó.

Cabe recordar que el Poder Judicial, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dictó impedimento de salida del país por ocho meses contra Tomás Gálvez, así como contra el exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez, por la investigación que los implica en la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.