Con más de 32 millones de habitantes y doscientos años de independencia, la República de Perú afronta un proceso electoral cargado de simbolismo y con la expectativa de encontrar solución a las profundas discrepancias políticas y sociales que la han marcado a fuego en los últimos años.

Perú, que comparte fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, países con los que mantiene buenas relaciones, ha visto como todos sus presidentes de los últimos años son investigados por presunta corrupción y desde el 2018 ha tenido cuatro gobernantes, tres de ellos durante el año pasado.

El país tiene un territorio de 1′285,215 kilómetros cuadrados, dividido en 25 regiones, y una población de 32.6 millones de habitantes, según datos al 2020 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Su capital, Lima, es habitada por 9.6 millones de personas y es la única de Sudamericana ubicada a orillas del mar, el océano Pacífico, aunque también es la segunda ciudad más grande del mundo en medio de un desierto, después de El Cairo.

En Perú se habla, además del español, el quechua, aimara y 40 lenguas amazónicas, mientras que el 89% de sus habitantes afirma que es católico, el 7% evangélico, y un 4% sigue otras creencias.

Republica presidencialista

Perú es una república presidencialista que, en esta ocasión, tiene a 21 partidos participando en los comicios generales al Congreso y 18 candidatos a ocupar la jefatura del Estado.

Las agrupaciones que buscan la presidencia para el período 2021-2026 son Acción Popular (Yohny Lescano), Alianza para el Progreso (César Acuña), Avanza País (Hernando de Soto), Democracia Directa (Andrés Alcántara), Frente Amplio (Marco Arana), Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Juntos por el Perú (Verónika Mendoza) y el Partido Morado (Julio Guzmán).

Además, el Partido Nacionalista Peruano (Ollanta Humala), Partido Popular Cristiano (Alberto Beingolea), Perú Libre (Pedro Castillo), Perú Patria Segura (Rafael Santos), Podemos Perú (Daniel Urresti), Renacimiento Unido Nacional (Ciro Gálvez), Renovación Popular (Rafael López Aliaga), Somos Perú (Daniel Salaverry), Unión por el Perú (José Vega) y Victoria Nacional (George Forsyth).

A los comicios del 11 de abril, se ha convocado a más de 25.2 millones de votantes para elegir a un presidente, dos vicepresidentes, 130 congresistas y 5 representantes en el Parlamento Andino.

Un poco de historia

Perú proclamó su independencia el 28 de julio de 1821, dos años después promulgó su primera Constitución y en 1824 selló tres siglos de colonización española con la victoria en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre.

Durante el siglo XIX la república afrontó grandes períodos de inestabilidad política que la llevaron a tener 36 gobernantes, una situación que se mantuvo en parte durante el siglo XX, en el que se alternaron gobiernos militares, en su mayoría producto de golpes de Estado, con regímenes democráticos.

Fernando Belaúnde, elegido democráticamente en 1963, fue derrocado por el general Juan Velasco Alvarado en 1968.

No volvería a haber elecciones libres hasta 1980, unos comicios en los que Belaúnde volvió a obtener la presidencia.

En esa época irrumpieron en la vida peruana el grupo maoísta Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) para generar un conflicto interno que se prolongó hasta el año 2000 y dejó casi 70,000 víctimas mortales.

Se sucedió el primer gobierno del aprista Alan García (1985-1990), quien sumió al país en una grave crisis económica.

En 1990 entra en escena Alberto Fujimori, quien ocupó la presidencia durante 10 años en medio graves denuncias de fraude, violaciones a los derechos humanos y corrupción, liderada por su asesor Vladimiro Montesinos.

El siglo XXI

La caída de Fujimori, quien renunció por fax desde Japón tras difundirse un vídeo que mostraba actos de corrupción de Montesinos, dio el pistoletazo a un siglo XXI caracterizado tanto por el gran crecimiento económico del país como por su inestabilidad política.

Fujimori fue destituido por el Congreso, que otorgó la presidencia constitucional al legislador Valentín Paniagua.

Éste cedió el poder el 28 de julio de 2001 al economista Alejandro Toledo.

Toledo, que cosechó buenos resultados económicos pero no consiguió frenar el descontento social, transfirió el poder en 2006 a Alan García.

García, quien llegó con la sombra de un primer gobierno catastrófico, logró profundizar el crecimiento al aprovechar los altos precios internacionales de las materias primas, aunque también afrontó graves crisis internas, como El Baguazo, del 5 de junio del 2009, en el que murieron 10 indígenas y 24 policías.

En las presidenciales del 2011 se impuso Ollanta Humala luego de vencer en la segunda vuelta a Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien en 2009 había sido condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

Tras un régimen caracterizado por la moderación y el pragmatismo económico, aunque con cifras de crecimiento menores a las de los años anteriores, Humala cedió la jefatura del Estado el 28 de julio de 2016 al veterano economista Pedro Pablo Kuczynski, quien había vencido por escasos 40,000 votos a Keiko Fujimori.

Los últimos años

En el 2017 estalló el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, en el que desde entonces se ha implicado a exgobernantes y políticos peruanos, incluido Kuczynski, quien el 21 de marzo de 2018 renunció a la Presidencia ante las denuncias de un intento de comprar votos en el Congreso para impedir su destitución.

Dos días después, el hasta entonces primer vicepresidente Martín Vizcarra ocupó la jefatura del Estado para dirigir un régimen que se caracterizó por su grave enfrentamiento con el Congreso dominado por el partido fujimorista Fuerza Popular.

En medio de esas tensiones, el 30 de septiembre del 2019 Vizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso y convocó a unas elecciones legislativas en enero del 2020 que dejaron un Parlamento muy dividido con el que se agudizó la crisis política.

Luego de que en septiembre de 2020 el Congreso rechazó un primer pedido de destitución, Vizcarra fue sometido a un nuevo juicio político y destituido el 9 de noviembre, tras ser acusado de corrupción cuando fue gobernador de la región Moquegua (2011-2014).

Asumió el poder el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, en medio de un profundo rechazo popular.

Éste dimitió tras solo cinco días luego de que la represión de una masiva manifestación en Lima causara la muerte de dos estudiantes y dejara cientos de heridos.

La jefatura del Estado fue asumida entonces por el también legislador Francisco Sagasti, del liberal Partido Morado, quien ha dedicado su gestión en celebrar los comicios de este año y a combatir la crisis económica y sanitaria causada por la pandemia.

En el balance político, los últimos cinco expresidentes del país (Fujimori, Toledo, Humala, Kuczynski y Vizcarra), han sido condenados o son investigados por presunta corrupción, mientras que García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por acusaciones similares.

Otros datos

El país tiene un producto bruto interno (PBI) estimado por el FMI antes de la crisis sanitaria en US$ 195,761 millones, una renta per cápita de US$ 5,844 y una inflación de 1.97%.

La moneda el sol, que cotiza a unos 3.6 soles por dólar estadounidense.

Perú es el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, así como uno de los mayores productores globales de harina de pescado.

Además, figura junto con Colombia y Bolivia, entre los principales productores mundiales de hoja de coca y cocaína.

Tras haberse situado entre el 2006 y 2013 entre las economías con mayor crecimiento de América Latina, con un promedio de 6%, logró una notable reducción de la pobreza, que cayó del 58.7% en el 2004 al 20.7% en el 2016.

Sin embargo, el grave impacto de la pandemia produjo durante el año pasado una gran caída en su PBI, cercana al 12%, así como un incremento de la pobreza a alrededor del 27%.