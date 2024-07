La congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) negó mantner comunicación con el prófugo exgobernador regional de Junín Vladímir Cerrón para supuestas presiones a la Dirección de Inteligencia Nacional (Dini) y evitar así su captura.

En declaraciones a los periodistas, afirmó que el exjefe de la DINI Roger Arista nunca mencionó su nombre y el secretario general de la Presidencia, Ernesto Vílchez, ha negado conocerla.

“Quiero rechazar categóricamente estas imputaciones. No sé si el señor Iván Escudero es periodista de investigación porque parece que no lo fuera. En primer lugar, no ha hecho su trabajo como corresponde. Estamos hablando de entredichos y no hay nombres que el señor Arista mencione, nombres específicos”, expresó.

“Adicionalmente, el señor (Ernesto) Vílchez ha negado que me conoce y por supuesto que no me conoce, jamás he tenido ningún tipo de comunicación porque la bancada de Perú Libre no mantiene comunicación con este gobierno nefasto, represor y dictador”, agregó.

Portalatino también dijo que enviará una carta notarial al reportero Iván Escudero, del programa “Panorama”, exigiendo que se rectifique, a quien acusó de poner “palabras que no son correctas”.

“Particularmente nosotros rechazamos categóricamente esas imputaciones, el señor Arista en ningún momento ha dicho Kelly Portalatino, por lo tanto vamos a mandar una carta notarial para que inmediatamente se rectifique. El señor Iván Escudero está poniendo palabras que no son correctas”, subrayó.

Cabe indicar que el exjefe de la DINI Roger Arista afirmó a “Panorama” que Vladimir Cerrón mantenía comunicación con altos funcionarios de Palacio de Gobierno, a través de congresistas. Se trataría de Américo Gonza y Kelly Portalatino, según el reportaje.

El dominical dio a conocer el testimonio de Arista, quien señaló que Cerrón Rojas enviaba, a través de sus intermediarios, mensajes a Ernesto Vílchez, secretario general de la Presidencia, para buscar protección.

Según su versión, el fundador del partido Perú Libre intentaba presionar para evitar que sea ubicado y capturado por la Policía Nacional (PNP), que lo busca para que cumpla su condena de tres años y medio de prisión por el Caso Aeródromo Wanka.

Roger Arista, quien fue director de la Dini, fue consultado por el reportero de este informe si Cerrón se comunicaba con el secretario de la presidencia, Ernesto Vílchez, y él responde que directamente no lo hacía, pero sí a través de congresistas. Se trataría de Américo Gonza y Kelly Portalatino, según el reportaje. Arista señaló que los mensajes de Cerrón se referían para que dejen de presionar y no lo busquen.