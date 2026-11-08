El Perú, a través de la Cancillería, expresó su condena hacia el atentado ocurrido en Cracovia, Polonia, y se solidarizó con las víctimas de este fatídico suceso ocurrido en las últimas horas.

De igual modo, la cartera informó que hasta el momento no se han registrado connacionales fallecidos o heridos producto del tiroteo.

“El Perú condena enérgicamente el atentado perpetrado en Cracovia, Polonia, y expresa su solidaridad con las víctimas. Hasta la fecha, no se registran peruanos fallecidos ni heridos”, publicó el sector en su cuenta oficial de X.

Se informó, además, que la Sección Consular de la Embajada del Perú en Polonia se mantiene en alerta para brindar asistencia a la comunidad peruana.

Quienes lo requieran, puede comunicarse a través de los siguientes canales de atención:

Teléfono de emergencias: +48 601 083 987

Correo: consulado@perupol.pl

Agentes de policía custodian un cordón de seguridad cerca de la Plaza del Mercado Principal en Cracovia, al sur de Polonia, el 8 de noviembre de 2026, mientras las fuerzas del orden realizan inspecciones en el lugar tras un tiroteo masivo. Foto: EFE/EPA/ART SERVICE

¿Qué pasó en Polonia?

Polonia investiga como un acto terrorista el tiroteo cometido el sábado en la plaza del Mercado de Cracovia por un joven polaco presuntamente fascinado con la ideología de extrema derecha, que disparó desde un coche contra los viandantes y asesinó a seis personas, y probablemente también a sus padres y su hermana en la casa familiar, según la Fiscalía.

Entre las víctimas figura un británico de 32 años y una austríaca de 51, según señalo Krzysztof Jan Kleczar, el gobernador de Pequeña Polonia, cuya capital es Cracovia.

En el ataque resultaron heridas 15 personas, entre ellas dos suboficiales de la Policía que persiguieron al tirador cuando huía del lugar, lo abatieron y detuvieron.

El sospechoso se encuentra en estado crítico en un hospital, mientras que los dos agentes, celebrados como “héroes” por haber impedido que hubiera más víctimas mortales, despertaron este domingo del coma inducido tras ser operados de heridas de bala, aunque uno de ellos está grave.

Elaborado con información de EFE