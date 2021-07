“En las tareas más difíciles tiene que estar el partido. Si el Gobierno dice vamos a pelear por una Asamblea Constituyente vía referéndum, es el partido quien tiene que conseguir las firmas; si el Gobierno está amenazado, es el partido quien tiene que manejar la resistencia y si el Gobierno se desvía, es el partido quien tiene que rectificar la vía”, afirmó el secretario general de Perú Libre -también condenado por corrupción de funcionarios- Vladimir Cerrón durante su participación en el Congreso Nacional del partido del próximo gobierno.

Durante su alocución, Cerrón afirmó a sus seguidores que el partido Perú Libre “solo ha ganado el asiento a Palacio”.

“No nos engañemos tenemos que construir el poder. Es Perú Libre contra todo el sistema o ¿hay alguna parte del sistema que esté con Perú Libre? ¿Conocen ustedes a alguno? Absolutamente nada. Por eso camaradas, no se olviden todavía no hemos ganado nada”, dijo.

Agregó que la “revolución” nace de la mano de una “contrarrevolución”. “Por eso nunca se olviden de los tres niveles de lucha: el acceso al poder, el sostenimiento en el poder y algo que siempre se olvidan, la sucesión en el poder”.

En esa línea, afirmó que el partido tiene “una gran tarea”. “Se que se van a bloquear muchos proyectos de ley. La primera es la Mesa Directiva de Perú Libre también la Asamblea Constituyente. De un Parlamento jamás se hace la revoluciona sino con el parlamento extraoficial de la calle, de las organizaciones del pueblo, los estudiantes”.

-”Hay que cambiar al país de forma inteligente”-

Vladimir Cerrón -a quien el Ministerio Público investiga por lavado de activos al contar con millonarias cuentas bancarias- indicó que el cambio de la Constitución Política que promueve su partido no es más que el “proyecto de vida que le vamos a dar a la patria”.

“No puede nacer por un golpe de Estado como del 93. Cuando llamemos a una Asamblea Constituyente tendremos la primera Constitución del pueblo. La nueva Constitución debe nacer del consenso”, mencionó.

“La Constitución debe ser el conceso de la clase opresora y de la clase oprimida que eligen un arbitro para evitar la violencia social. Hoy no podríamos decir que vamos hacer una Constitución con la clase opresora y la clase oprimida. Ojalá no me equivoque, pero por lo menos haremos una Constitución entre la clase dirigente y la clase dirigida que somos nosotros”, apuntó.

“Esperamos que la Constitución pueda rectificar tanto saqueo y explotación. Nosotros quisiéramos cambiar lo que tiene que ser cambiado como decía Fidel (Castro) y hay que mejorar lo que tiene que ser mejorado porque no puede ser todo malo”, agregó.

Para Cerrón “en el país se ha instalado un neoliberalismo”. Ante ello reiteró que hay tres cosas “que hay que llevar a la práctica”.

“Tenemos que llevar a la nueva Constitución política vía referéndum. El partido ha adquirido el kit para las firmas. No es un proyecto personal sino partidario donde todo la organización se compromete para (concretarlo) el 2022 con las elecciones municipales”, apuntó.

El otro punto -dijo el secretario general, que no fue elegido por voto popular- es renegociar los contratos ley y de otra naturaleza.

“Hay que cambiar el país de la forma más inteligente y realista solamente, así vamos a lograr una victoria contundente y duradera”.