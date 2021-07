Muchas promesas, el reto: la ejecución

Lo más rescatable del discurso fue la necesidad de atender a la población más necesitada y lograr un crecimiento económico inclusivo. Pero, sin un marco fiscal claramente definido, estas aparecen como falsas promesas que no se podrán cumplir.

Aunque en la primera parte del discurso parecía que pondría el acento en la ejecución pública y la eficiencia del Estado, la insistencia en convocar a una Asamblea Constituyente hizo poco por calmar las preocupaciones de replicar las malas experiencias de los países vecinos que se han alineado a los llamados países socialistas del siglo XXI. Dijo que respetaría el orden constitucional, pero cuando definió la composición de la Constituyente dejó claro que no sería así. Muchas de sus propuestas quedan en manos del Congreso, entonces: ¿buscará consensos?

Se necesitan mecanismos sostenibles y eficientes

Elsa Galarza, directora de la Escuela de Gestión Publica de UP.

El discurso nos ha develado algunos temas que se preveían como centrales: salud, educación y reactivación económica, pero aún existe incertidumbre sobre la forma en que se abordarán y aclaraciones sobre otros temas tocados de manera muy general.

Otros puntos mencionados también generaron nuevas dudas y ambigüedades respecto a lo que podría significar, por ejemplo, que solo se realizarán proyectos con rentabilidad social, y se dijo que se promoverá la participación del Estado como socio o ejecutor mayoritario de proyectos, y en específico se preciso que Petroperú participará en todos los aspectos de la industria petrolera para poder regular los precios finales.

El discurso presidencial suele estar lleno de buenas intenciones, pero la realidad obliga a tener mecanismos sostenibles, eficientes y compatibles.

Dudas sobre el respeto a la propiedad privada

David Tuesta, exministro de Economía.

Lo positivo del mensaje, siendo complaciente, es su compromiso con avanzar con la vacunación y el énfasis de que se respetará la propiedad privada. Aunque no fue tan positivo su insistencia por avanzar con el tema de la Asamblea Constituyente porque se convierte en un tema distractor en el momento actual y deja en suspenso las decisiones de inversión privada, pues paradójicamente el cambio podría amenazar los derechos de propiedad. Al mismo tiempo, no queda claro cómo se va a respetar la propiedad privada si también señala que quiere “adecuar” los contratos. El mensaje debió darle énfasis al plan de generación de inversiones para promover el empleo. Y lamentablemente, temas como la asamblea, adecuación de contratos, mayor injerencia del Banco de la Nación, etcétera, son temas que no ayudan.

Diálogo social puede impactar positivamente

Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama.

La apuesta por la protección social y la universalización de los seguros de salud y pensiones son anuncios muy importantes. Antes que la CTS, lo esencial es que todos los peruanos tengamos un buen seguro social, la guía del Gobierno debe ser la cobertura integral ante accidentes y enfermedades. Además, las propuestas para un Estado más eficiente requieren de técnicos honestos y altamente competentes. El reto de los flamantes ministros será atraer al mejor talento, así como sostenerse en el servicio civil. Se debe relanzar el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), con diálogo social se puede impactar positivamente en trabajadores y empresas. Y es bueno el anuncio de un millón de empleos temporales. A ello se debe agregar políticas para la generación de empleos sostenibles y formales del sector privado.

Más impuestos afectan a sector privado golpeado

Silvana Huanqui, economista de Escuela de Gestión Pública de la UP

Hubo algunos mensajes positivos, pero el discurso fue un poco contradictorio. Dio la impresión que la primera parte tuvo una tendencia un poco más moderada, pero luego, al entrar en detalles, eso cambió.

La lucha contra la pandemia, la continuación del proceso de vacunación, una acción más descentralizada de salud, mejora de la economía local, mejoras tecnológicas y en el agro, fueron los mensajes positivos. Pero, entre los temas ausentes, no mencionó el financiamiento de las políticas. En el corto plazo se pueden financiar con mayores impuestos o con deuda, pero mayores impuestos ahora es afectar a un sector privado golpeado; y si no se va a aumentar la deuda, hay que redirigir los recursos. El otro tema preocupante es que habla de respetar propiedad privada, pero cuando habla de la Asamblea Constituyente se genera temor.

Medidas ayudarán a disminuir temores

Epifanio Baca, coordinador ejecutivo de Propuesta Ciudadana

Los anuncios más importantes son: priorizar la lucha contra la pandemia y vacunar al 70% hasta fin de año; el nuevo pacto social con la minería a fin de que se involucre más con el desarrollo local y regional; shock de inversión pública para crear un millón de empleos en alianza con gobiernos subnacionales; hambre y desnutrición cero con salud; y reactivación económica. Lo que llamó la atención fue que la masificación del gas de Camisea y el rol del proyecto de gasoducto del sur no fuera mencionados, así como lo referido a la necesaria reforma tributaria que permita incrementar los ingresos, manteniendo el endeudamiento por debajo del 40% del PBI. En general, las medidas anunciadas ayudarán a disminuir los temores y desconfianza. La propuesta de la Asamblea Constituyente se realiza respetando la legalidad y rol del Congreso.

Industrializar el país para encarar falta de empleo

Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias

En la medida en que el presidente Castillo respete al Congreso y la actual Constitución, estamos dispuestos a conversar sobre los cambios que se deben realizar, siempre en el marco de nuestras leyes y la democracia. Reconocemos además el anuncio de respetar la propiedad privada como base del respeto común entre peruanos y la no estatización o expropiaciones.

Sobre las propuestas de reactivación económica, consideramos importante encarar la falta de empleo, a través de un plan de industrialización del país, dar mayor promoción a la pequeña empresa e impulsar el desarrollo de cadenas productivas con la economía familiar. Pero nos parece preocupante señalar que se revisarán los TLC, que han sido aprobados para beneficio del país.

No estamos de acuerdo con incorporar a los ronderos para reforzar el sistema de seguridad ciudadana, porque lo que se debe hacer es trabajar con la Policía Nacional del Perú (PNP) e impulsar la capacitación de más agentes.

El ausente fue cómo se cumplirán los ofrecimientos

Jessica Luna, gerente general de ComexPerú

Destacamos el anuncio de un sistema público único de salud fundamental para generar mayor eficiencia y así proveer un servicio de salud de mejor calidad centrado en el ciudadano. El actual sistema fragmentado ha sido una de las causas de la crisis.

Un gran ausente del discurso ha sido explicar el cómo se van a cumplir los ofrecimientos. Estamos en un momento de crisis económica y para ejecutar políticas públicas responsables y sostenibles se debió explicar cómo se van a generar los recursos para la ejecución de dichos planes. Existe contradicción entre lo que se quiere hacer y el cómo se va a financiar. Ha sido importante la mención al respeto a la propiedad privada y al aumento de la inversión pública, pero existieron también anuncios que no generan estabilidad ni confianza para asegurar la continuidad de la inversión privada.

Proyectos ferroviarios: sin capacidad para costearlos

Alberto Ñecco, ex director ejecutivo de ProInversión

Los proyectos ferroviarios anunciados por el presidente Pedro Castillo son probablemente los megaproyectos más ambiciosos en la historia reciente del Perú. Actualmente el Estado no cuenta con la capacidad financiera para costear estos proyectos y mucho menos con la capacidad técnica y ejecutora para llevarlos adelante. Dejando el tema presupuestal de lado, que no es menor y debe ser el primero en ser resuelto de manera responsable, dada la situación actual de los sistemas de inversión pública (obra pública) y privada (asociación público-privada) difícilmente se podría sacar adelante proyectos de esta envergadura. No se requiere solo voluntad política, es necesario hacer las cosas bien para que salgan bien, y la reforma integral de ambos sistemas debe ser el primer paso, lo que implica revisar no solamente el marco normativo sino también las capacidades, responsabilidades y roles de las instituciones, y lamentablemente nada de esto se mencionó.

Hay que articular hospitales con redes de salud

César Chanamé, exviceministro de Salud

El presidente Castillo se ha mostrado pragmático, ha sido directo y ha dejado claro que no afectará la propiedad privada ni la inversión, no ha insistido en la “economía popular”, que pocos entendemos qué es y cómo funciona y menos sabemos dónde funciona bien. Claridad en las políticas no solo debe estar en el mensaje del presidente sino también en las acciones de los ministros. La inversión y la economía requieren de hechos y estos los iremos viendo en las próximas semanas.

Desde mi perspectiva, fue un mensaje populista, lleno de promesas pero de difícil solución. Sobre salud, ha sostenido la necesidad de unificar el sistema de salud, pero poco ha dicho sobre cómo combatir la segmentación del sistema y la fragmentación de los servicios de salud. No basta con sostener la importancia de la atención primaria, pues lo que se requiere es integrar y articular los hospitales con las redes de salud. El modelo hospital-red primaria no es antagónico, es complementario.

Se debe apuntar a mejorar clima para hacer negocios

Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP

Se sintió que al discurso respecto a la reactivación económica le faltó una mayor orientación hacia el impulso de la inversión privada, que es la que genera la riqueza y empleos formales, siendo evidente además un enfoque hacia nuevos condicionamientos a la inversión privada principalmente minera, pesquera y demás para que puedan operar en el Perú. Por otro lado, no se mencionó -y más bien debería apuntarse- un tema que es fundamental para la reactivación económica, atraer inversiones privadas y mantener la inversión que se tiene: la mejora del clima para hacer negocios en el Perú. En el caso de la agricultura, quedaron muchos temas que no se mencionaron para fortalecer y desarrollar el sector, como el fortalecimiento e impulso a las modernas cadenas productivas y de comercialización agrarias, la inclusión de pequeños agricultores a estas cadenas, la modernización de las instituciones públicas vinculadas al sector, entre otros.

No hubo sorpresas en medidas económicas

Miguel Jaramillo, economista senior del CPC

Me parece positivo que continúe la lucha contra la pandemia, construyendo sobre los esfuerzos previos. Esto es fundamental, ya que sin vacunación no podemos continuar reactivando la economía. Sobre las medidas económicas, no hubo sorpresas frente a lo que ya venía diciendo en campaña. Se habló de impulsar la inversión pública, la creación de empleos temporales y la entrega de un bono de S/700 a cada familia vulnerable. Esto es importante de cara a la recuperación económica. No obstante, también se mencionó que el Estado debe tener una participación como socio o ejecutor mayoritario en proyectos, recuperar soberanía de contratos en manos extranjeras, revisar o mejorar los TLC e insiste en la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, no contribuye a reducir la incertidumbre. Hubiera sido importante destacar tres aspectos que deben ser las prioridades: cómo es que va a continuar con la vacunación, cómo se impulsará la inversión privada y cómo será el regreso a clases.