El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró -desde Ayacucho- que tienen información que darán a conocer sobre cuánto ganan y quién paga a los conductores de los programas de televisión, al cuestionar lo que aseguró son campañas de “terruqueo” en su contra.

En un mitin que encabezó en la localidad de Yanama, en el distrito de Carmen Alto, en Huamanga, el postulante a la presidencia aseguró que es “necesario” conocer de dónde provienen estas informaciones en su contra.

“ En su momento vamos a hacer llegar algunos informes que acaban de llegar a nuestras manos, cuánto ganan los que conducen los programas de televisión y quién les paga . Vamos a hacer de conocimiento. Es necesario que el pueblo se informe de tantas cosas, de dónde viene tanto de eso y por qué hay tanto terruqueo”, indicó.

Las declaraciones de Castillo contradicen -cabe indicar- la Proclama Ciudadana suscrito el último lunes. En la misma el candidato se comprometió a “respetar, estimular y defender decididamente la libertad de expresión y de prensa”.

Tras lo dicho por Castillo, la periodista de RPP Noticias, Patricia del Río, cuestionó las declaraciones del candidato ya “que no es un delito, que un conductor de televisión gane plata”.

“¿Por qué (va a dar a conocer los sueldos de los periodistas)? ¿es un delito que a un presentador de televisión le paguen mucha plata? eso sería problema del medio de comunicación que lo contrate o ¿el señor Castillo está insinuando que ese dinero sería mal habido? o ¿está tratando de enfrentar a los periodistas contra el público? ¿qué es lo que hay detrás de eso?”, sostuvo en diálogo con la reportera Diana Falcón de la emisora.

Ante ello, Del Río dijo que eso es “amedrentar a la prensa y una falta de respeto”.

“Anunciar que va a contar cuánto ganan, para luego decir, pero yo no sé si eso lo ganan limpiamente o no, pero voy a dejar la posibilidad para crean que todos estos periodistas son sobornados. Disculpe señor Castillo, pero si usted no tiene una sola prueba de que esos sueldos no sean de plata limpia, que pueda indicar que un periodista está siendo pagado para decir cosas que no debe, no tiene ningún derecho para usar esa información para amedrentar a los periodistas. Ni de poner a la población en contra de personas -que puede que no nos guste sus líneas editoriales- pero de ahí a insinuar que como en la época de Fujimori se le pagaba plata a periodistas para que mintieran: eso es un salto demasiado grande”, subrayó la conductora de RPP.

Vea en el siguiente video las declaraciones de Pedro Castillo a la prensa:

Pedro Castillo en Ayacucho

-Castillo reitera propuesta de cambio de Constitución-

Reiteró que no es cierto que un posible gobierno encabezado por él vaya a quitarle las casas, terrenos y dinero a los ciudadanos

“El terruqueo que han hecho con el pueblo, con los maestros y el pueblo no ha funcionado. El terruqueo, el chavismo, el comunismo, no les ha funcionado, el terruqueo económico tampoco les ha funcionado. Hoy vendrán con otras cosas, seguro”, señaló.

“¿Creen que Pedro Castillo, un gobierno del pueblo, te va a quitar tu casa, tu terreno, tu dinero? Esa mentira más grande, como decir en algún tiempo que el año 2021 ya no habrá un candidato que se apellide Fujimori. Es la mentira más grande, como decir que no son socios de las grandes mineras”, añadió en la parte final de su presentación, luego de hablar sobre la posibilidad de que una nueva Constitución permita revocar a congresistas e incluso al propio presidente de la República.

Pedro Castillo propone revocar al propio presidente en nueva Constitución