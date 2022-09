El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, consideró que se debe publicar las listas de personas que viajaron con diversos expresidentes, tras la polémica por el nombre “Lay Vásquez Castillo” en un vuelo que el mandatario Pedro Castillo realizó a Chiclayo en junio pasado.

En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, el titular del Minjusdh indicó que según la información extraoficial que posee, en dichas relaciones aparecen empresarios que actualmente vienen siendo investigados.

“Consideramos que por un tema de transparencia, se deben mostrar todos los manifiestos de vuelo de los presidentes de la República anteriores también y vamos a ver con cuántas sorpresas nos encontramos”, expresó.

“[Tenemos] presidentes que han viajado con familiares, con empresarios que ahora están investigados según la información extraoficial que tenemos”, agregó Chero Medina.

Ante los pedidos para “transparentar” dichos manifiestos, el ministro se mostró a favor y que el Ministerio Público investigue aquellos casos donde existan indicios de ilicitud o sospechas.

“Toda la información que el Ministerio Público ha solicitado se le está entregando, pero transparentemos, que se muestren los manifiestos de vuelo al menos de los últimos presidentes de la República para ver con qué sorpresas nos encontramos”, sentenció.

Como se recuerda, el ministro de Defensa, Daniel Barragán, afirmó que ocurrió un error en la consignación de los pasajeros del vuelo a Chiclayo que realizó el avión presidencial del pasado 23 de junio, y que, en lugar de aparecer el nombre “Yoni”, se consignó el nombre “Lay”.

Asimismo, el titular de la cartera señaló que el error también se produjo en el número de DNI de la mencionada persona y que, por ello, su identificación no aparece en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“He visto los documentos de la Casa Militar, sale un documento oficial, pero cuando uno llega, y eso es normal, siempre hay variaciones en la relación de pasajeros, las variaciones se hacen a mano. Cuando hacen la inscripción, la palabra que escriben en vez de ‘Yoni’, por el apuro, con la letra mal hecha, yo lo leo y dice ‘Lay’, entonces la señorita que pasa el despacho de manera oficial ella lee y dice ‘Lay’”, manifestó.

“Un nueve que parecía cuatro lo pasa como cuatro, entonces cuando uno ve el DNI parece otro número, entonces ella pone un nombre y un DNI que no corresponde, en el retorno aparece el nombre Yoni y el nombre Lay no porque no existe, y eso se corrobora con las personas que estuvieron en el avión”, añadió.

