El jefe de Estado, Pedro Castillo, señaló este lunes que un “grupete” busca “desestabilizar al país”. Además, instó a que demuestren “cuál es el centavo que le he robado a este país”. Las palabras del mandatario se dan en línea con la acusación del primer ministro, Aníbal Torres, sobre “un plan secreto para generar un golpe de Estado”.

“Estoy acá como presidente e invoco a los alcaldes, a los gobernadores regionales, a las autoridades y a nuestro ministro de Educación que recorramos el país. No nos importa los dimes y diretes políticos porque ellos tienen su propia agenda. Ellos tienen su propia agenda, un grupete para desestabilizar el país, que no me la voy a rendir porque vengo acá para defender la educación del pueblo peruano y la salud del pueblo peruano, y por eso estamos acá”, dijo Castillo Terrones durante su discurso en una actividad desarrollada en San Juan de Miraflores.

El presidente advirtió que buscan equipararlo con el “montón” y emplazó a la oposición a comprobar que haya cometido algún acto de corrupción.

“Nos quieren poner el cliché de corruptos para ponernos al mismo montón. Quiero que me demuestren al día hoy cuál es el centavo que le he robado a este país”, sostuvo.

“Y no le voy a robar nunca porque sé que eso es más que un delito, es quitarle un pan a la familia, es quitarle un libro al niño, es quitarle una computadora a una institución educativa”, añadió.

Aníbal Torres: “Hay un plan para generar un golpe de Estado”

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, también señaló que los legisladores y políticos de oposición que participaron de la reunión del pasado 9 de febrero en un hotel de Miraflores, en la que se habría discutido la vacancia de Pedro Castillo, buscan “urdir un plan secreto” para generar un “golpe de Estado”.

“En los últimos días, se ha puesto a descubierto una reunión secreta de congresistas y políticos de la oposición con una agenda que respondería a definir la estrategia legal para finiquitar la forma de como se puede sacar al presidente de la República”, apuntó en conferencia de prensa.