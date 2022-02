El presidente de la República, Pedro Castillo, cuestionó que el Congreso cite a ministros a responder por diversos temas en una práctica que calificó como un intento de “ponerle la agenda” al Gobierno.

En una entrevista que brindó este sábado 19 de febrero al podcast La Pizarra, el mandatario comentó sobre la necesidad de que el Gabinete ministerial tenga que responder cuestionamientos ante el Parlamento.

“Sucede que cuando tengo al Gabinete, estructuro mi plan de trabajo, voy a bajar a tal región, a tal pueblo, y resulta que no lo puedo hacer porque el ministro me dice que el Congreso lo ha llamado para responder por tal cosa, como que el Congreso nos quiere poner la agenda, teniendo una agenda país, una agenda grande”, comentó.

Pedro Castillo pidió al Congreso voltear la página para trabajar por el país. (Twitch: alfreserramanci)

Pedro Castillo señaló que en el Poder Legislativo hay un sector que no mira al país y, por eso, tiene respuestas “netamente de carácter político” al cual no le gusta cuando llama a un “provinciano para ser ministro”.

“Cuando llamo, por ejemplo, a un provinciano para ser ministro porque sabe las necesidades de este país, cuando llamo que un maestro sea ministro de Educación y no los que están siempre en una puerta giratoria, cuando llamo que el ministro de Agricultura sea un agricultor, no les gusta”, aseveró.

Tras estas críticas, el presidente insistió en su llamado a unidad para que las autoridades trabajen pensando en el país y en el hecho de que él nunca ha pensado en disolver el Parlamento.

“Me dirijo al Congreso peruano, volteemos la página y pensemos en el país, en los más necesitados. Por nuestra parte, no ha pasado por nuestra cabeza, como dice cierto sector, que Pedro Castillo quiere cerrar el Congreso”, aseguró.

También aseguró a la oposición que no tiene intención de permanecer en el cargo. “Que se saquen de la cabeza que he venido a eternizarme en el poder. El 28 de julio del 2026 voy a dar la posta al presidente que me suceda e iré al lugar que me corresponda, volveré a la escuela, ese es mi espacio”, acotó.