Congresistas de diferentes bancadas reaccionaron a la frase “El Perú seguirá siendo mi escuela”, manifestada por el presidente de la República, Pedro Castillo, durante una entrevista a CNN. En su mayoría, la representación nacional lamentó que el mandatario exponga “poca preparación” para el cargo.

“[Entrevistador pregunta: “El Perú no es su escuela para aprender a ser presidente”] Va a seguir siendo mi escuela (...) porque para mí la escuela es hacer las cosas bien. Corregir lo que está mal y hacer las cosas bien para todas los peruanos. También es una escuela porque, aparte que la conozco, es una forma en que tengo que contribuir desde Perú al mundo a América Latina”, respondió Castillo Terrones la noche del último lunes 24.

En consecuencia, la parlamentaria Karol Paredes (Acción Popular) criticó lo expresado por el jefe de Estado y señaló que este “no debió postular” al no sentirse preparado para ejercer el más alto cargo de la Nación.

“El Perú no es su escuela, señor Pedro Castillo. Usted no debió postular a la presidencia si no se sentía preparado para el cargo. El país no es un laboratorio para que experimente con nuestra gente, nuestros recursos y nuestro futuro”, publicó Paredes mediante Twitter.

Además, Héctor Acuña (Alianza para el Progreso) calificó que la entrevista de Pedro Castillo a la cadena internacional fue “un poco tormentosa”.

“Ha sido una entrevista un poco tormentosa y realmente preocupante porque finalmente nosotros como peruanos necesitamos mejor representación, necesitamos un presidente que se sienta presidente, que no se sienta un maestro de escuela”, dijo el legislador a RPP.

A su turno, la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), reprobó las respuestas que brindó el mandatario periodista Fernando del Rincón y consideró que evidenció “su falta de preparación para conducir el país”.

“El Perú no está para ser escuela de ningún gobernante. El presidente Pedro Castillo confirmó su falta de preparación para conducir el país. Cero autocritica y un escaso conocimiento configuran su incapacidad, poniendo en grave riesgo el crecimiento y desarrollo que todos anhelamos”, sostuvo Camones a través de redes sociales.

El legislador Carlos Anderson (Podemos Perú) se sumó a las cuestionamientos hacia el jefe de Gobierno por sus respuestas y remarcó que, a su juicio, se vio a un Pedro Castillo “convertido en caricatura”.

“La entrevista de Rincón al presidente Castillo demuestra la valía de la teoría de la relatividad: Una hora que pareció una eternidad, un presidente convertido en caricatura, la verdad puesta de manifiesto en silencios, gestos de sorpresa y hasta vergüenza disfrazada de nerviosismo”, opinó vía Twitter.