El candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, acusó a los “grandes poderes” de realizar una campaña en su contra. “Lo que pasa es que la gran corrupción, que se ha institucionalizado, no quiere que salga una persona del pueblo”, dijo a Exitosa desde Chota, Cajamarca.

Asimismo, hizo un llamado a los electores a no creer en acusaciones en su contra. Ante ello, dijo que investiguen más sobre su candidatura.

“Invoco al pueblo peruano ‘a no pisar el palito’ y a no creer en fantasmas. Invoco al pueblo peruano porque hay que desmentir e investigar “, resaltó.

Del mismo modo, afirmó que algunos medios de comunicación no están comunicando bien el discurso que él emite durante su campaña. “Si siguen así, me voy a limitar a dar declaraciones, porque no podemos faltarle el respeto al país. Yo vengo de abajo y no voy a cambiar mi discurso”, declaró.