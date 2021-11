La secretaría de comunicación del despacho presidencial de Pedro Castillo informó que el jefe de Estado aceptó la renuncia de Walter Ayala al cargo de titular del Ministerio de Defensa. Como se recuerda, Ayala anunció su renuncia la mañana del último domingo 14 tras el escándalo de los ascensos en las Fuerzas Armadas.

El anuncio de la Presidencia de la República se da este lunes 15 en medio de la llegada a Palacio de Gobierno de los ministros del Ambiente, Rubén Ramírez; de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte; Energía y Minas, Eduardo Gonzáles, y la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez.

Horas antes, a la sede presidencial también llegó Walter Ayala, quien a su salida expresó que permanece en el puesto mientras su dimisión no sea aceptada por el mandatario Pedro Castillo y no se nombre a su reemplazo.

“Yo sigo siendo el ministro mientras no se me acepte la renuncia, mientras no haya relevo en el cargo. No se trata de Ayala, no se trata de un nombre, se trata de que no dejan gobernar, no lo dejan trabajar al presidente. Yo he dejado el cargo porque están yendo contra el presidente, yo soy el responsable político y lo asumo”, aseveró a los medios de prensa.

Ayala Gonzáles anunció su salida del Mindef la mañana del domingo 14 luego de haber puesto su cargo a disposición por 7 días. Él es sindicado como “responsable político” en la denuncia sobre injerencias del Gobierno para promover a una lista de oficiales, de los cuales se destacan los coroneles EP Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama.

“He demostrado fehaciente actuación legal y correcta en proceso de ascenso y relevo militar. Asumo total responsabilidad política del mismo, por ello como demócrata renuncio irrevocablemente a Mindefensa, gracias presidente Pedro Castillo. Basta de politiquería ¡Dejen Gobernar!”, publicó Ayala, a través de Twitter.