La congresista de Avanza País y tercera vicepresidenta del parlamento, Patricia Chirinos, le respondió a la carta notarial remitida por el primer ministro Guido Bellido, que le exigió a la parlamentaria que se rectifique -en 72 horas- de la denuncia hecha en su contra por una presunta agresión verbal.

Al respecto, la congresista se reafirmó en la denuncia hecha en contra del premier y consideró que su proceder es “una amenaza, una agresión más hacia su persona”.

“Me reafirmó en todo lo dicho: jamás voy a retroceder. No me van a amedrentar. Yo no le tengo miedo”, afirmó la parlamentaria.

A reglón seguido recordó las “frases ofensivas” que le dijo Bellido de “..anda cásate.. solo falta que te violen..” y que -ahora- agregó pretender victimizarse.

“Queda claro que la actitud que está asumiendo es propia de un agresor que niega su proceder violento; con sus expresiones sexistas y misóginas solo demuestra machismo y un gran desprecio por la dignidad de las mujeres”, acotó

En relación a la vergonzosa carta notarial enviada por el premier Guido Bellido @GuidoPuka, esta es mi respuesta. pic.twitter.com/jxBXnU3IN2 — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) September 13, 2021

-El caso-

Semanas atrás, la legisladora Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, detalló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.