Cristian Salas, defensa de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció que solicitará la visualización de todos los chats del exasesor Jaime Villanueva, los cuales sindican a su defendida como presunta cabecilla de una organización criminal.

“Solicitar diligencias, testigos, que se interrogue a determinadas personas, visualización de videos, solicitaremos la visualización de los chats completos porque hasta ahora todos tenemos conocimiento de los chats recortados de una sola parte”, indicó el abogado.

Durante una entrevista con Canal N, la defensa de Benavides cuestionó el desarrollo de la investigación, ya que los chats “se prestan a una edición”. Además, agregó que solicitó a la Fiscalía de la Nación que se le informe sobre las investigaciones realizadas por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder.

“[Patricia Benavides] no está ni como investigada ni proceso, pero está suspendida del caso [...] Y tomé el caso porque encontré una evidente injusticia y, algo que va a sonar duro para los fueros procesales, un caso armado. Y mi labor como abogado es enfrentar eso”, aseguró.

En este marco, Cristian Salas cuestionó la labor del Equipo de Fiscales al asegurar que “no pueden plantear una imputación contra Patricia Benavides”, puesto que no son competentes.

“Lo que me preocupa, y que será producto de un pedido de nulidad en su momento, es que el Equipo Especial tenía desde mayo el supuesto conocimiento de que Benavides sería la líder de toda la organización criminal, que no haya comunicado a la Fiscalía Suprema Penal. No hubo siquiera eso. Y con toda esa información se arma un organigrama sin haberle permitido estos meses una defensa”, dijo.

Asimismo, reafirmó su crítica al Ministerio Público por haber suspendido a Patricia Benavides sin haberla incluido en una investigación preliminar: “La explicación de qué es lo que ha ocurrido, ella la va a dar porque en su momento fue la pauta no declarar para esperar que los datos aparecieran”.

