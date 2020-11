El expresidente Ollanta Humala dijo este martes que “están agarrando de tonto útil” a su hermano el sentenciado Antauro Humala al ser consultado sobre un posible acuerdo que habría existido dentro del Congreso entre Unión por el Perú y otras bancadas tras la juramentación de Manuel Merino como jefe del Estado.

“Yo creo que lo están agarrando [a Antauro Humala] de tonto útil”, sostuvo Humala Tasso en diálogo con América Noticias desde las manifestaciones en contra de la vacancia presidencial.

Ollanta Humala sobre su hermano

En esa línea, el líder del Partido Nacionalista indicó que la población debe “hacerle entender” al nuevo Gobierno “que no puede haber una repartija en los cargos del Ejecutivo”.

“Acá lo importante es hacerle entender a este Gobierno que no podrá mover un solo miembro del TC, que no puede cambiar la Sunedu, que no puede aprobar leyes inconstitucionales ni puede haber una repartija en los cargos y en los puestos del Gobierno del Ejecutivo”, manifestó.

El lunes, horas después de la vacancia de Martín Vizcarra, Humala aseguró que la vacancia presidencial de Martín Vizcarra aprobada por el Congreso de la República es un error del Legislativo por la que va a “tener que asumir las consecuencias”.

Cuestionó que esta moción de vacancia se haya aprobado por un testimonio “de un aspirante a colaborador eficaz” que aún no ha sido corroborado.

“No es una buena noticia para el país, creo que es un error que ha cometido el Congreso de la República y van a tener que asumir las consecuencias de este error manoseando un concepto general que no está regulado que es la incapacidad moral. Sobre todo, cuando lo que hay, básicamente, son dichos de un aspirante a colaborador”, señaló.