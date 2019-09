El exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata realizó hasta cuatro visitas insólitas al entonces presidente Ollanta Humala en Palacio de Gobierno entre los años 2011 y 2012, algunas de las cuales se extendieron varias horas, cuando estaba vigente el proyecto Gaseoducto Andino del Sur.

Según el programa 'Cuarto Poder', la primera visita de Barata a Humala Tasso fue el 26 de octubre del 2011 y se realizó entre las 5:40 pm y las 7:10 pm., según la información consignada en Palacio de Gobierno.

Semanas después, el 12 de noviembre del 2011, Kuntur Transportadora de Gas, integrado por Odebrecht y por el fondo de inversión norteamericano Conduit Capital Partners, y que estaba a cargo, informó que el proyecto ya no costaba US$ 1,300 millones, como creía inicialmente, sino US$ 4,800 millones.

Luego, el 19 de noviembre se nombró una comisión para modificar el contrato de concesión, a pedido de Kuntur. Tras ello, el 22 de diciembre el Congreso aprobó la Ley 29817, que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos y la creación de un polo industrial petroquímico.

Al día siguiente de la aprobación de la ley, el 23 de diciembre, la empresa Braskem, de Odebrecht, y Petroperú, firmaron un Memorándum de Entendimiento para el estudio de un proyecto petroquímico que formaría parte del Gasoducto Andino del Sur.

La segunda visita a Palacio ocurrió el 28 de marzo del 2012. Llegó la plana mayor de Odebrecht: Marcelo Odebrecht, Luiz Antonio Mameri y Jorge Barata.

El día siguiente, 29 de marzo, Humala y el entonces ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, viajaron a Quillabamba, Cusco, para anunciar el inicio de la construcción del Gasoducto Andino del Sur.

El 13 de abril, el gobierno promulgó la Ley 29852, que creaba el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos, que buscaba masificar el uso del gas natural. Y el 7 de mayo, Odebrecht y Petroperú firmaron un Memorándum de Entendimiento para evaluar la participación de la estatal peruana en el gasoducto.

Al final, el proyecto no se concretó por sus elevados costos y porque Odebrecht no demostraba tener el suficiente respaldo financiero para ejecutar la obra. Sin embargo, el 28 de julio Humala anunció una licitación internacional para el Gasoducto Sur Peruano.

Tres días después del mensaje a la Nación de Ollanta Humala se dio la tercera visita importante a Palacio de Gobierno. El 1 de agosto, de 11:00 am a 5:30 pm., Jorge Barata se reunió con el mandatario.

Regresó una semana después para la cuarta visita. Fue el 9 de agosto y según los registros, Barata buscó a la secretaria de Prensa de Palacio, Cinthya Montes, permaneciendo en Palacio desde las 4:44 pm. hasta las 8:00 pm.

Montes dijo que no recuerda con exactitud si recibió a Barata, pues por sus funciones vio en otras ocasiones a los ejecutivos brasileños, pero del 9 de agosto no tiene mayor precisión. Al respecto, Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, negó que el exrepresentante de Odebrecht se haya reunido con Nadine Heredia.

El día siguiente de aquella visita, 10 de agosto, Humala remitió al Congreso el proyecto de Ley que pocos meses después se convirtió en la Ley 29970, que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur.

Al final, en un proceso cargado de sospechas, Odebrecht ganó la licitación. Pero todo quedó paralizado en el 2016 cuando Marcelo Odebrecht fue condenado en Brasil al descubrirse la trama de corrupción en Brasil y Estados Unidos.