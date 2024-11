Ante las investigaciones que se llevan a cabo contra Nicanor Boluarte por, entre otras cosas, haber colocado a personal suyo de confianza en puestos claves en el Estado, el presidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, descartó que el hermano de la presidenta Dina Boluarte haya intervenido para su designación en el cargo.

En diálogo con radio Exitosa, el funcionario negó conocer al familiar de la jefa de Estado, y mucho menos haber sostenido un encuentro con él.

“Me he reunido con la presidenta y con los ministros. Hasta cinco veces me he reunido con ella (Dina Boluarte). Con Nicanor, no. A Nicanor Boluarte ni lo conozco personalmente, nunca he estado en una reunión con él”, sostuvo.

Según dijo, fue el ahora exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, quien el último martes fue censurado por el Parlamento, quien lo propuso para presidir Petroperú.

“Él (Rómulo Mucho) es el que me llamó y conoce perfectamente mi currículum y experiencia profesional (...) él dijo que mi currículum era brillante y excelente”, anotó.

El futuro de Petroperú

En otro momento, Narváez se pronunció sobre el futuro de Petroperú y las acciones que tomará para poder evitar las grandes pérdidas que se tienen proyectadas desde la gestión anterior.

Tan solo este 2024, se tiene previsto que pierda US$ 960 millones, por lo que adelantó que busca reducir en US$ 100 millones dicha cifra.

“Este año debemos cerrar con una cuota de participación de mercado cercana a la de 28 %, con ello se reducirán las pérdidas proyectadas. Para el 2025, tenemos como meta una cuota de mercado del 38%, lo que nos permitirá obtener cifras en azul”, aseveró.

