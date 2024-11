Tras sustentar el proyecto de la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2025 ante el Congreso, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, confirmó que nuestro país no podrá cumplir las reglas del déficit fiscal en este año.

“Nuestro déficit que estamos planteando para el próximo año es de 2% del PBI, este año hemos tenido un poco más; un poco más de 2.8% yo estimo que debemos cerrar al final del año (2024)”, señaló en declaraciones a la prensa.

Lo que sucede, argumentó, es que han utilizado el impulso fiscal para reactivar la economía (al inicio de año), y que eso nos va a permitir llegar a un crecimiento (de nuestra economía) de 3.2% al final del año “con una perspectiva muy buena”.

“Eso a su vez nos permite cimentar un buen crecimiento para el próximo año, pero el nivel de deuda que tiene el Perú, deuda pública en general, es bajo, el más bajo de toda américa latina entonces pensamos que es bueno utilizar un instrumento que tenemos en una situación difícil por la cual atravesaba la economía peruana”, aseveró.

Petroperú

Consultado si en el proyecto de presupuesto para el año entrante se ha previsto que un posible financiamiento a Petroperú podría incrementar el déficit fiscal, el titular del MEF dio a entender que no habría impacto fiscal en el corto plazo, pero sí en el largo plazo,

“En el caso de Petroperu, en general (su situación) no afecta directamente al déficit fiscal porque son préstamos, líneas de crédito que se le otorga a Petroperú”, observó en principio.

Pero, luego añadió: “digo que no afecta directamente porque de alguna manera, como son (préstamos) garantizados por el Estado, son bonos soberanos (emitidos años atrás para financiar la nueva refinería de Talara), eso de alguna manera, en el largo plazo, asumiendo que Petroperú no se reactive o no logre recuperarse, evidentemente afectaría el espacio fiscal que tiene el nivel de deuda”.

Directorio de Petroperú

De otro lado, el ministro Arista fue consultado respecto a las críticas que han surgido en torno a la conformación del directorio de Petroperú (encabezado por Alejandro Narváez y luego la designación del ex titular del MInem Oscar Vera como gerente general).

“Todos tenemos derecho a opinar y criticar, hemos tenido algún retroceso diría yo, con dos directores que renunciaron, pero rápidamente nosotros hemos repuesto con dos directores competentes”, replicó.

LEA TAMBIÉN: Directores de Petroperú y gerente general podrían ser elegidos por concurso

Vale recordar que tras el nombramiento del nuevo directorio de la petrolera estatal a inicios de este mes, presidido por Narváez, dos de sus miembros renunciaron: Robert Mc Donald y Carlos Lezameta. En su reemplazo se nombró luego a José Balta y a César Rodríguez Villanueva, como directores independientes.

El ministro Arista refirió que en la tarde del último martes se reunió con los nuevos directores de la empresa, de quienes (el MEF, como miembro de la junta de accionistas de Petroperú) han recibido una presentación (con las medidas para sacar de la crisis a la petrolera).

Presentación incompleta

Sin embargo, el titular del MEF señaló que, al modo de ver de su sector, dicha presentación está todavía incompleta, y que su ministerio espera más detalles.

“Nosotros queremos al mismo tiempo plazos, medidas, acciones, y sobre todo queremos resultados, que es lo que nos interesa en Petroperú, y le interesa a toda la población, yo soy uno de los principales interesados en que esta empresa salga a flote”, remarcó.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.