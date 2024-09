Eduardo Salhuana, titular de la Mesa Directiva del Congreso de la República, informó que este jueves queda suspendida la sesión del pleno parlamentario tras el duelo nacional que vive el país ante la muerte del expresidente Alberto Fujimori.

El congresista detalló que tomaron esta medida para acompañar a la familia del exjefe de Estado para darle el último adiós como acto protocolar.

“Tenemos a las 10 a.m. convocada la sesión del pleno. A las 9 a.m. hemos convocado de urgencia a la Mesa Directiva y las 9:30 a.m. la Junta de Portavoces, porque vamos a proponer que iniciemos el pleno a las 10 y brindemos un minuto de silencio como homenaje al expresidente y luego suspendamos la sesión para no continuar los debates”, precisó.

¿Qué temas se iban a debatir en esta sesión?

La Junta de Portavoces del Congreso de la República había incluido en la agenda de este jueves, diversos dictámenes de proyectos de ley para ser debatidos en la sesión plenaria.

Alberto Fujimori. Foto: Archivo GEC.

El Parlamento informó que se abordarían el dictamen del Proyecto de Ley (PL) 8018 que propone la ley que crea la Universidad Nacional de Huancabamba; el PL 4178 que propone la ley que regula la importación, venta y uso de los vaporizadores; y el PL 7394 de reforma constitucional que incorpora la disposición transitoria especial cuarta en la Constitución Política del Perú para autorizar excepcionalmente la elaboración y aprobación de reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados.

Del mismo modo, la iniciativa nro. 5588 que plantea la ley que modifica la Ley 29944, Ley de reforma magisterial, para asegurar la destitución automática del director, del profesor o del personal administrativo de un centro educativo público o privado con condena privativa de libertad efectiva o suspendida e impedir de manera permanente su ingreso a la carrera pública magisterial.

También el PL 484, que plantea la ley de creación del Colegio de Politólogos del Perú, y el PL 6992 que propone la Ley que crea la Comisión Especial Revisora del Código Penal.

Mociones e informe final

La Junta de Portavoces también iba a debatir el tratamiento de la Moción de Orden del Día 7305 que plantea conformar “la comisión especial para elaborar propuestas normativas para una mejora en la gestión del sistema presupuestario, así como de seguimiento y control de la ejecución del presupuesto del sistema nacional de presupuesto público en el marco del plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción”.

De igual forma, el informe final de la comisión investigadora de las licitaciones del Estado con las empresas chinas.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.