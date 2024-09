Eduardo Salhuana, presidente del Congreso y miembro de Alianza Para el Progreso, informó que la Mesa Directiva, junto con los voceros de las bancadas, se dirigirán al Ministerio de Cultura, ubicado en el Museo de la Nación en San Borja, para asistir al velorio del expresidente Alberto Fujimori.

Como se recuerda, el exmandatario falleció a los 86 años el 11 de septiembre.

“En el trascurso de la mañana, nos dirigiremos al Museo de la Nación a partir de las 11:30 a.m., 12 del día, para conjuntamente con la Mesa Directiva y portavoces que lo consideren pertinente, expresar nuestra solidaridad, nuestras condolencias de manera personal a los hijos, familiares y obviamente simpatizantes del expresidente Alberto Fujimori”, detalló ante la prensa.

Asimismo, explicó que someterá a discusión en la Junta de Portavoces las medidas que se adoptarán en el ámbito del Parlamento, lo que incluye la posibilidad de postergar el pleno programado para este jueves.

“Tenemos a las 10 a.m. convocada la sesión del pleno. A las 9 a.m. hemos convocado de urgencia a la Mesa Directiva y las 9:30 a.m. la Junta de Portavoces porque vamos a proponer que iniciemos el pleno a las 10, brindemos un minuto de silencio como homenaje al expresidente y luego suspendamos la sesión para no continuar los debates”, precisó.

Eduardo Salhuana indicó que el pleno presencial, originalmente previsto para este jueves, será reprogramado para realizarse la próxima semana.

Velorio de expresidente Alberto Fujimori

Los restos de Alberto Fujimori, quien falleció el último miércoles, serán velados en el Ministerio de Cultura a partir de este jueves 12 a las 11 a.m. y será hasta la mañana del sábado 14, momento en el cual el féretro será trasladado al cementerio Campo Fe en Huachipa.

Tras el sensible fallecimiento del exmandatario, su hija, Keiko Fujimori compartió un mensaje en sus redes sociales.

“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma”, fue la publicación con la cual informó sobre la partida de Alberto Fujimori.

