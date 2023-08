El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Antonio Varela Bohórquez, se ha allanado a las investigaciones y se encuentra colaborando con el Ministerio Público por el presunto delito de plagio de su tesis, informó el domingo Panorama.

El programa -en el que se reveló inicialmente que la tesis doctoral del titular del MTPE arrojó un 54% de copia tras haber pasado por el sistema antiplagio Turnitin- precisó que la investigación está a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Aduaneros y Propiedad Intelectual y el desarrollo de las diligencias se encuentra en la etapa de investigación preliminar desde hace más de dos meses, apenas denunciado el hecho.

¿Qué dijo el titular del MTPE?

En mayo, el ministro de Trabajo se refirió sobre las acusaciones del presunto plagio de su tesis de doctorado en el 2020.

Varela Bohórquez negó haber incurrido en dicho delito, y señaló que la presidenta Dina Boluarte y Alberto Otárola estaban al tanto del caso. “He hablado con el primer ministro el día sábado, he hablado con la presidenta; me han dicho: ‘Doctor, demuestre a la prensa que se han equivocado’. Y eso es lo que vamos a hacer.(...) Estamos esperando una respuesta mucho más contundente porque, repito, yo no he plagiado de manera alguna”, sostuvo.