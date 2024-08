“Cuarto Poder” reveló esta noche que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuando era viceministro de Orden Interno, habría pedido a un policía que estaba en pleno operativo que lo contactara con uno de los detenidos para recomendar a un amigo abogado.

Se trata del operativo llevado a cabo el pasado 26 de abril de este año por el Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder (Eficcop), junto al ya anulado equipo especial de la Policía, donde se detuvo al coronel en retiro PNP Martín Gonzáles Sánchez , exviceministro del gobierno de Pedro Castillo, conocido como ‘Conejo’.

“Amigo, mi amigo Luchito Vivanco me ha llamado porque quiere apersonarse como abogado del coronel Alarcón Camacho. Porfa, amigo, ¿cómo puede comunicarse con él?”, se le escucha decir al titular del Mininter en un audio que, según el dominical, data de abril pasado.

El personaje mencionado por el ministro es el coronel de la PNP José Luis Alarcón Camacho, denunciado por presuntamente integrar la misma organización criminal y que en paralelo, A ‘Conejo’ se le detuvo por liderar una presunta organización llamada “Inteligencia Criminal en la Sombra”, integrada por policías en retiro y actividad, acusados de ayudar en las fugas de Fray Vásquez, sobrino de Pedro Castillo, y del exministro Juan Silva.

En plena labor de detención participó el capitán PNP Junior Izquierdo, apodado “Culebra”, miembro de la Diviac y del entonces Equipo Especial de la PNP, a quien Santiváñez llamaba y escribía en pleno operativo.

El capitán Izquierdo preguntó: “Quién es él?” y Santiváñez respondió: “Mi pata de la universidad”, tras lo cual envió una foto de Vivanco, quien había sido abogado de Fray Vásquez y desde mayo último, defensor de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

“Amigo. Al final ya mi amigo no tomó el caso. Ya por eso no te molesté”, volvió a escribir el ministro. “Ok”, respondió el capitán. “No quería pagar, dice”, agregó Santiváñez, y el policía le detalló: “A ese tío (el coronel Alarcón) le han incautado 6,200 dólares”.

Inicialmente, Luis Vivanco negó haber defendido a ‘Conejo’ y buscar la recomendación de Santiváñez para llevar un caso. También dijo que no ha tenido contacto alguno con el actual ministro del Interior.

“Si el señor ministro tuvo intención de recomendarme un caso, en buena hora, pero eso no ha sucedido. No he tenido contacto con él y ni siquiera le he llamado para que si el señor ministro tuvo bien recomendarme un caso. Eso no ha pasado, o sea, en mi vida, en mi vida lo he buscado para que me recomiende en un caso, te lo digo con todas sus letras”, manifestó.

Dos horas después de esta primera declaración, Vivanco dio marcha atrás: “Me tengo que rectificar, la verdad ni me acordaba del caso. Yo hice la apelación de la detención preliminar de Alarcón Camacho”.

En tanto, el ministro Juan José Santiváñez aún no se ha pronunciado sobre el tema, pero el abogado del capitán PNP Junior Izquierdo informó que su patrocinado está a punto de ser expulsado al reabrirse un proceso de investigación interna que estaba encarpetado desde hace 4 años.