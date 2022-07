El ministro del Interior, Dimitri Senmache, aseguró que “no merecía” ser censurado en el cargo por el Congreso de la República, mucho menos por acusaciones que calificó de “totalmente falsas”.

En declaraciones a TV Perú, el aún titular del Mininter aseguró que trabajará hasta el último día de su gestión y que “entiende la decisión” del Parlamento porque es parte del “juego político” y “democrático”.

“El Congreso tiene la potestad de utilizar esa prerrogativa (la censura), la ha utilizado. Creo que no merecía como ministro ser censurado, menos por acusaciones que son totalmente falsas”, expresó.

“Yo no he dejado escapar absolutamente a nadie, se ha cumplido siempre con la ley y desde que he entrado a la gestión lo único que se ha hecho es ser transparente, honesto y exigirle a la Policía actuar con más fuerza para disminuir los índices de criminalidad que tiene el país”, añadió.

Senmache mencionó que el presidente de la República, Pedro Castillo, fue quien le avisó que había sido censurado cuando estaban en pleno Consejo de Ministros Descentralizado en la ciudad de Huaraz, región Áncash.

“Tengo un compromiso con el presidente y con el país y lo estoy cumpliendo hasta el último día que me toque estar al frente del sector. Obviamente, luego de la censura, tengo que presentar mi carta de renuncia para que el presidente, en las 72 horas, la acepte y pueda nombrar al nuevo sucesor”, declaró.

“Dentro de las 72 horas tengo que salir. La censura ha sido comunicada el día de hoy, entonces tengo hoy, mañana y pasado. Ahora que regreso a Lima haré mi carta, lo dirigiré al presidente y él tendrá que evaluarla y aceptarla dentro de ese periodo”, finalizó.