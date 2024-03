El ministro de Justicia, Eduardo Arana, señaló esta mañana que todas las personas deben responder a la justicia cuando son convocados. Ello, al ser consultado si la jefa de Estado, Dina Boluarte, acudirá esta tarde a la Fiscalía para responder a las indagaciones por presunto desbalance patrimonial, a propósito del caso Rolex.

“La señora presidenta tiene un abogado. Tendrán que disponer lo conveniente y le corresponde a ellos anunciar si asistirán. Desde el Ministerio de Justicia hemos señalado que debe haber un respeto a la justicia y al debido proceso; y todas las personas debemos responder a la justicia cuando seamos convocados”, detalló.

“No hay que politizar un hecho del que la señora presidenta ha aclarado hay respuesta y evidentemente la va a dar. Lo que ella ha dicho es que dará su respuesta ante el Ministerio Público y luego a la ciudadanía”, agregó luego de participar en la presentación de Alerta Robo.

Designación de Sardón de Taboada ante la OEA

La designación de Sardón de Taboada como representante permanente del Perú ante la OEA es un hito para el gobierno, dijo el titular del Minjudh.

“Las opiniones que en su momento habrá señalado se sujetan ahora a la política del gobierno al haber aceptado el cargo. Tenemos la firme convicción que la defensa que haremos en la CIDH y en la Comisión, será en defensa de los intereses del Perú”, mencionó.

Investigaciones del Congreso

En otro momento el ministro se le consultó su opinión sobre el rol del Congreso, que estarían bloqueando el trabajo de la Fiscalía. Al respecto dijo que “en general desde el gobierno somos respetuosos de los poderes del Estado, Lo que vamos a exhortar es que todas las instituciones tengan la oportunidad de demostrar en un marco de debido proceso”.

Centros penitenciarios

Sobre el pedido del alcalde de Ancón de retirar los penales Ancón I y II del distrito, el ministro Arana mencionó que los centros penitenciarios siempre han estado fuera de la capital, pero con el tiempo, alrededor de estos centros se han desarrollado nuevas urbes.

“Existe una norma que indica que en un margen de 200 metros no debería existir nuevas urbes, pero no se cumple. Lo que estamos haciendo dentro de una política macro es establecer nuevos modelos de penales que no estén cerca de la población. Eso lo vamos a ver próximamente“, precisó.

Asimismo, dijo que no se descarta o afirma el retiro de los penales, ya que no tienen ningún documento oficial por parte de algún alcalde.