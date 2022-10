El ministro de Defensa, Daniel Barragán, se manifestó respecto a los cuestionamientos en su contra por la supuesta cercanía al etnocacerista Antauro Humala, quien recientemente fue excarcelado.

Tras haber participado en la sesión de la Comisión de Defensa del Congreso, el miembro del gabinete ministerial reconoció haberse reunido una vez con Humala Tasso cuando estaba en prisión para conversar sobre temas de campaña, sin embargo, negó ser etnocacerista.

“(¿Tiene alguna relación o comunicación con Antauro Humala?) Ninguna y quiero decirles a todos ustedes que yo no soy etnocacerista. Yo solo lo he visto una sola vez al señor Antauro Humala, no soy su amigo. Fue cuando ya estaba preso, una sola oportunidad hemos conversado. Temas de campaña de ese año, 2018″, expresó ante los medios.

“No le hago seguimiento al señor, no se qué estará diciendo, yo estoy abocado al trabajo que me ha dado el presidente Pedro Castillo”, agregó.

En otro momento, el titular del Ministerio de Defensa reveló que el análisis forense, tras la vulneración de la seguridad de la plataforma informática del Ejército del Perú, tiene un 35% de avance. En ese sentido, negó que existan planes de guerra o que se haga seguimientos, tal y como se filtró.

“Estamos haciendo recién el análisis forense, estamos en un 35% de avance, no hay información sensible hasta el momento, así que no tenemos por qué preocuparnos de algunas bolas que están dando por ahí que dicen que hay planes de guerra, que están vinculados este tipo de investigaciones o seguimientos. No existe nada de eso”, explicó.

Vínculos con Antauro Humala

Como se recuerda, Daniel Barragán postuló en 2021 a la vicepresidencia de la República con el partido Unión por el Perú (UPP) que, por entonces, era cercano al etnocacerismo de Antauro Humala.

Barragán también fue candidato al Congreso en el 2016 por la alianza Solidaridad Nacional-UPP, y postuló a ser regidor de Lima por UPP en el 2018. Asimismo, fue asesor de la bancada de UPP entre marzo del 2020 y julio del 2021, de acuerdo con los registros del Congreso.

