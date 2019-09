La vicepresidenta Mercedes Araoz consideró que si bien existen "actitudes equivocadas" en el Congreso de la República, estas no justifican el adelanto de elecciones al 2020, tal como propuso el mandatario Martín Vizcarra el pasado 28 de julio.

"Hay algunas actitudes que sí son equivocadas, pero que no justifican un adelanto de elecciones porque hay que darle seguridad jurídica al país. No debemos generar precedentes nefastos como que un día no nos gusta, recortamos el mandato, otro día nos gusta, alargamos el mandato", expresó.

Desde el Congreso de la República, la también congresista remarcó que "el diálogo tiene que continuar" y que es "fundamental" apoyarlo. También insistió en la importancia de un "pacto de gobernabilidad" que nos "lleve con tranquilidad" hasta el 2021.

Asimismo, Mercedes Araoz consideró que las investigaciones aprobadas por la Comisión de Fiscalización, tanto al mensaje a la Nación que Vizcarra dio el pasado 28 de julio por Fiestas Patrias como a la labor de las encuestadoras, "son exageraciones de algunos congresistas".

"No mezclen a todos los congresistas, no necesariamente estamos de acuerdo. Investigar a las encuestadoras, ¿qué sabemos nosotros de hacer encuestas? Las encuestadoras nos dan retratos, tienen las capacidades técnicas, son empresas serias. Hay que respetar el trabajo tanto de las encuestadoras como de la prensa", manifestó.

"Estos pleitos no son buenos, no son saludables, no es bueno que la Comisión de Fiscalización vaya más allá de su función de fiscalización. Nosotros estamos para fiscalizar y si hay errores de gestión, señalarlos, no hay duda. Es nuestra función", añadió.

Finalmente, Mercedes Araoz felicitó tanto a Daniel Salaverry como a Julio Guzmán en sus intenciones de postular a la presidencia en las próximas elecciones, aunque cuestionó la marcha "Que se vayan todos" porque -desde su punto de vista- "van en contra de la institucionalidad".

“Felicito a Daniel [Salaverry] en su voluntad de querer servir a la patria. También felicito al señor Guzmán, que quiere ser candidato, en su voluntad de participar. Obviamente no me gustan las marchas contra la institucionalidad. Si de arranque empiezan diciendo que no va haber institucionalidad en el país, no luce muy bien. En el caso de los demás candidatos, bienvenido sean para cualquiera sea el momento, en el 2020 o 2021”, aseveró.