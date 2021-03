La candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, cuestionó que el proyecto del Gasoducto del Sur, que se encuentra paralizado a raíz del proceso judicial que se sigue en contra de las empresas que se adjudicaron la obra, no tenga un rumbo fijo, lo que estaría perjudicando a la población del sur.

“Como cusqueña me indigna que desde el 2017 el proyecto del Gasoducto del Sur esté botado. Hoy el balón de gas está subiendo de precio. Las amas de casa ya no dan más, la pequeña industria que se abastece de ese insumo también”, dijo en RPP.

En ese sentido, Mendoza recalcó que en un eventual gobierno suyo se compromete a sacar adelante dicho proyecto gasífero para que haya consumo interno.

“Nosotros sí nos comprometemos a ejecutar el proyecto del Gasoducto del Sur, a implementar una autoridad nacional del gas que garantice la masticación real de este producto. Nuestras recursos y riquezas ya no se pueden seguir hiendo a México, Japón y Europa. Ese gasto tiene que quedar aquí, para las familias”, acotó.

Proyecto Majes Siguas II

Al ser consultada por el proyecto Majes Siguas II, la candidata señaló que se debería volver a licitar, pese a que dicha obra está en manos de la empresa española Cobra.

“Lamentablemente, a estas alturas, me temo que no hay otra solución. No es idóneo ni bonito decirlo, pero con un contrato imperfecto, que ya tiene 13 adendas, es más, la última ha aumentado en US$ 105 millones el costo del proyecto inicial, no queda más remedio que volver a licitarlo para garantizar absoluta transparencia”, aseveró.

Mendoza dijo esperar que se pueda negociar con la empresa a cargo de las obras para evitar ir a un arbitraje internacional, que le podría costar millones a nuestro país.

“Lo real es que, a estas alturas, el proyecto (Majes Siguas II) tal como está, lamentablemente es inviable. Hay que decir las cosas como son. Seguramente será difícil, pero toca hacerlo para garantizar que no sea un elefante blanco, que no sea uno más de esos cientos de proyectos que anuncian a los pueblos del sur, como el Gasoducto, que luego termina en la nada”, enfatizó.