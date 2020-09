El pleno del Congreso debate este viernes el pedido de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra por permanente incapacidad moral, una semana después de revelarse unos audios que lo implican con el caso del cantante Richard Cisneros o Richard Swing y los contratos de este con el Ministerio de Cultura por S/175 mil entre el 2018 y 2020.

La crisis política se desató el jueves pasado precisamente desde el Congreso y este viernes también se resolverá en la sede del Palacio Legislativo, cuando se decida si se aprueba o no la moción contra el jefe del Estado.

Esta crisis ha traído consigo denuncias de complots, una demanda ante el Tribunal Constitucional y hasta allanamientos por parte de la fiscalía. A continuación, una cronología de este caso.

10 de setiembre

10:36 a.m.

El parlamentario Edgar Alarcón (UPP) pide la palabra y revela ante el pleno del Congreso tres audios que vinculan al presidente Martín Vizcarra con el caso Richard Swing, que se investiga desde la Comisión de Fiscalización, la cual preside. Alarcón aseguró que los audios le llegaron “de manera anónima”.

Edgar Alarcón presenta audios en el Congreso.

“La mentira tiene patas cortas. Y la verdad, como la luz, siempre se impone a la mentira y a la oscuridad”, refiere. En los audios difundidos dan a conocer coordinaciones de Vizcarra con su círculo más cercano, de las que se desprende que había más visitas de Cisneros a Palacio de Gobierno que las que en un inicio habían sido reconocidas.

7:00 p.m.

El presidente Martín Vizcarra brinda un mensaje a la Nación acompañado del primer ministro, Walter Martos, así como de la ministra de Justicia, Ana neyra. El mandatario acusa un intento desestabilizador “por parte de un grupo con claros intereses subalternos”.

“A estos personajes no les interesa el país ni la democracia. Solo quieren tomar el gobierno, para garantizar su control, hasta el 2026. Estamos ante un complot contra la democracia”, sostiene.

Además, remarca que no va a renunciar al cargo. “Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la consciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy, de manera ilegal, constituye causal de vacancia”, añade.

9:38 p.m.

Alcanzadas las firmas requeridas, congresistas de diversas agrupaciones presentan formalmente una moción de vacancia presidencial contra Vizcarra, “por la causal de permanente incapacidad moral”, amparándose en el artículo 113 de la Constitución.

La moción de vacancia presidencial.

“Corresponde que el Congreso de la República tome acción respeto a estos hechos que evidencian que el presidente [...] de manera reiterada y permanente ha faltado a la verdad al país y ha obstruido las investigaciones en sede congresal y penal respecto al caso ‘Richard Swing’”, se remarca.

11 de setiembre

Al promediar las 6:00 p.m. se vota a nivel del pleno del Congreso la admisión a trámite de la moción de vacancia. Fueron 65 a favor, 36 en contra y 24 abstenciones, con lo que se da inicio al proceso político. Se fijó como fecha el viernes 18 de setiembre para el desarrollo de la sesión en la que Vizcarra podría defenderse de las acusaciones y luego se votaría la vacancia.

“Durante el desarrollo de la sesión usted podrá ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por [un] letrado, por un total de 60 minutos”, comunica por escrito luego el titular del Parlamento, Manuel Merino, al mandatario Martín Vizcarra.

Oficio dirigido a Martín de Vizcarra desde el Congreso.

12 de setiembre

4:00 a.m.

La fiscalía y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional allanan por la madrugada la vivienda de Richard Cisneros, en San Isidro.

También se allana, en otros distritos, las viviendas de Mirian Morales, exsecretaria general de Palacio de Gobierno, y Karem Roca, exasistente administrativa del jefe del Estado, entre otros funcionarios. Ello con el fin de recabar documentos y tras los audios revelados por el Congreso.

Richard Cisneros ha asegurado que sus contratos con el Ministerio de Cultura han estado "dentro de la legalidad".





7:51 a.m.

El portal IDL-Reporteros revela que el último jueves Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso, buscó comunicarse con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general EP César Astudillo, y otros altos mandos de las instituciones castrenses.

Esto se dio incluso antes de que se presentara y admitiera a trámite la moción contra Vizcarra a nivel del pleno. Se deja entrever que Merino buscaba un respaldo.

12:55 p.m.

Luego del Consejo de Ministros, el jefe del Gabinete Ministerial, Walter Martos, brinda un pronunciamiento en donde vuelve a denunciar que algunos sectores buscaban atentar contra el sistema constitucional y democrático. También se confirma el acercamiento que buscó tener Merino con las FF.AA., en plena crisis política.

“En las últimas horas hemos sido testigos de un hecho gravísimo que hace muchos años ya habíamos olvidado y con la participación del propio presidente del Congreso de la República de intentar involucrar a las Fuerzas Armadas en un proceso político en el que no deben tener ninguna participación”, lamentó Martos. Aunque el jefe del Gabinete brinda su mensaje flanqueado por los altos mandos de las FF.AA.

Walter Martos hace un llamado a la reflexión y responsabilidad de las fuerzas democráticas. 12/09/202. (Video: América TV).

La ministra de Justicia, Ana Neyra, que también acompaña a Martos, anuncia la presentación de una demanda competencial a fin de que sea el Tribunal Constitucional (TC) el que “determine cómo debe interpretarse la causal de vacancia con incapacidad moral permanente que se pretende imputar de manera equivocada e inconstitucional al presidente”.

3:40 p.m.

Más tarde y en conferencia de prensa, el presidente del Congreso, Manuel Merino, reconoce que llamó a los altos mandos de las FF.AA., pero rechazó un intentó de complot contra la administración de Vizcarra de su parte. Dice que solo buscaba dar tranquilidad.

“La comunicación sostenida con el señor almirante Cerdán (comandante general de la Marina) ha sido estrictamente decirle que frente a la crisis que se estaba presentando en el Parlamento Nacional, que era de público conocimiento, el Congreso iba a actuar estrictamente en el marco de la Constitución Político. No ha habido más agregados”, comenta.

Manuel Merino: “Mi llamada fue en horas de la tarde, cuando estábamos en sesión de Junta

13 de setiembre

Antes de la emisión de un reportaje de “Panorama”, se conoce que el presidente Vizcarra aceptó la renuncia de Mirian Morales a la Secretaría General de Palacio de Gobierno y cortó vínculo laboral con su asistente Karem Roca.

El dominical revela nuevos audios en donde se escuchan coordinaciones tras descubrir la existencia de correos electrónicos que prueban la existencia de más visitas realizadas por Richard Cisneros a Palacio de Gobierno.

“Hay que negarlo hasta el final”, se escucha decir a Morales.

14 de setiembre

9:14 a.m.

A través del procurador público en materia constitucional del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo presenta ante el TC la demanda competencial y una medida cautelar. Esto último con el fin de suspender el proceso de vacancia iniciado en el fuero parlamentario.

El procurador Luis Huerta presentó la demanda competencial y la medida cautelar ante el TC. (Foto: Fernando Sangama / GEC).

“El objetivo es establecer una estrategia legal en que demostremos que el modo en que está interpretando el Congreso la Constitución -esta causal de vacancia por incapacidad moral- no es compatible con el sistema de gobierno de nuestro país, está afectando competencias del Ejecutivo y está minando el orden constitucional”, comenta sobre esto la ministra Neyra.

1:20 p.m.

El presidente Martín Vizcarra emitió un pronunciamiento en donde pide disculpas y dice que lo que hay en los audios “es la traición de alguien de mi entorno cercano”, “una situación de índole personal que ha trascendido a la escena política y ha sido aprovechada por personajes oscuros”. Insiste en que no hay ningún delito.

“Tengo que lamentar profundamente y pedir disculpas al país porque una persona del despacho presidencial en quien yo confiaba, no desde añora, sino desde años atrás, ha generado esta situación con dichos sin base y sin fundamento alguno, y que alimentan además el chisme, y el morbo de muchas personas”, dice el mandatario.

Martín Vizcarra se pronuncia y pide disculpas por audios difundidos

El ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, confirma públicamente que recibió mensajes de dos “personas cercanas al partido de Acción Popular”, en medio de la crisis política. Comenta que incluso uno de ellos lo exhortó a mantener la calma, pues formaría parte de un “gabinete de transición”, ante una eventual vacancia del presidente Vizcarra.

“En el segundo mensaje lo que me están indicando es que no me preocupe que lo que va a haber es un Gabinete de transición y que algunos miembros del actual Gabinete se van a quedar y que en mi caso -porque mi padre ha sido de Acción Popular- no habría ningún problema”, revela Incháustegui en una entrevista con Latina.

17 de setiembre

El TC admite a trámite la demanda competencial, con seis votos a favor. Sin embargo, rechaza la medida cautelar con la que el Gobierno pretendía que se suspenda el debate de la vacancia del día siguiente.

“Puedo anunciar que la urgencia (de la vacancia) no era manifiesta dado que el proceso de vacancia se da en un escenario político y a la luz de declaraciones de principales dirigentes de que no apoyarían la vacancia, el riesgo que eso suceda se ha debilitado y la urgencia que señalaba ejecutivo no se ha apreciado”, dice sobre este último punto Marianella Ledesma, presidenta del TC.

18 de setiembre

Al haberse rechazado la medida cautelar, el presidente Martín Vizcarra acude al Congreso y se dirige ante la Representación Nacional. Solo permanece por unos minutos. Pide que dejar que el Ministerio Público investigue el caso, “porque es el que tiene la competencia de la investigación, y no el Congreso”.

“Reconozco que es mi voz la que está en uno de esos audios, ya lo he dicho públicamente, lo que de ninguna manera voy a reconocer ni aceptar son las acusaciones que se me realizan y la forma tendenciosa en la que se viene presentando la información. Pregunto yo ¿cuál es el delito?”, asevera.

Su abogado, Roberto Pereira, fundamenta la parte técnica y luego se inicia el debate parlamentario.

El presidente de la República Martín Vizcarra expone sus descargos frente a la moción de vacancia