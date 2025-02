Alejandro Salas , abogado de Martín Vizcarra. se refirió a la decisión de la Comisión Permanente del Congreso, que aprobó el informe final, recaído en las denuncias constitucionales acumuladas N° 125 y N° 126, que recomienda acusar e inhabilitar de la función pública por diez años al expresidente.

Con 22 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, el Legislativo dio un nuevo paso para acusar ante el Ministerio Público al exmandatario, acusado por los delitos de organización criminal, concusión, colusión agravada, peculado doloso, malversación, cohecho pasivo propio, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

El abogado insistió en que el exmandatario no cometió delito porque se trató de un ensayo clínico, por lo que no se vendía y no costaba al Estado.

“Le tienen miedo. Están temerosos de la participación política de Martín Vizcarra”, dijo en en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Salas indicó que fue un error que Vizcarra no lo hiciera público, pero ya pidió disculpas.

Caso “Vacunagate”

El desarrollo de esta acusación se da en el marco del denominado caso “Vacunagate”, en el cual se acusa a Vizcarra Cornejo por presuntamente haberse vacunado contra la Covid-19 de manera irregular y beneficiar a la empresa china Sinopharm. Ahora el Pleno del Congreso tendrá la última palabra.

La comisión acusadora, que sustentará el informe ante el Pleno, estará integrada por: María Acuña (APP) y Jorge Montoya (Honor y Democracia).

De concretarse, esta sería la tercera vez que Martín Vizcarra es inhabilitado por el Congreso. Previamente se tomo esta decisión por haber participado en la empresa Obrainsa cuando era titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y otra por su manejo de la pandemia Covid-19.

El exmandatario no se presentó ante la Comisión Permanente.