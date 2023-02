El expresidente Martín Vizcarra se pronunció sobre la acusaciones del también exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sobre las acusaciones que hizo en su contra por ser parte de un presunto complot que provocó su renuncia al cargo el pasado 21 marzo de 2018.

Vizcarra Cornejo dijo tener respeto por Kuczynski, pero aclaró que está equivocado y pese a ello no va presentar ninguna medida legal en su contra. Además, recordó que se ha solidarizado por el “acoso” hacia él frente a sus procesos judiciales por el caso Odebrecht.

“No voy a hablar mal del expresidente, tengo el mayor de los respetos. Está equivocado, no voy a mencionar ninguna medida legal o administrativa para ello. Yo dejo al señor Pedro Pablo Kuczynski con sus falsas declaraciones”, manifestó en diálogo con Canal N.

“Tengo respeto por el expresidente, por el esfuerzo que ha puesto por el Perú y más ahora. Me he solidarizado con él, ha tenido realmente un acoso contra él como persona, contra su familia. Hace cinco años que no ve a su esposa, que no ve a su hija menor. Recién le han cambiado las restricciones que tenía de carácter judicial”, añadió.

En otro momento, el vacado exjefe de Estado aseguró no haberse reunido a solas con la lideresa de Fuerza Popular durante el Gobierno de PPK. En ese sentido, aclaró que sí lo hizo cuando asumió el cargo de presidente de la República.

“Durante el mandato de Pedro Pablo Kuczynski no me reuní con Keiko Fujimori. Eso fue cuando yo era presidente del Perú. Durante el mandato de PPK me reuní una vez con Keiko Fujimori y fue precisamente acompañando a Pedro Pablo Kuczynski en Palacio de Gobierno. Hubo una visita de la señora Keiko Fujimori acompañada del señor Chlimper y me pidió el presidente que lo acompañe. Fue la única vez que me he reunido con ella en el mandato de Kuczynski”, relató.

La mañana de este miércoles 8 de febrero, Pedro Pablo Kuczynski señaló que su predecesor en el sillón de Pizarro fue parte de un complot que provocó su dimisión al cargo, poco antes de que se debatiera una moción de vacancia en su contra.

“En cuanto al señor Vizcarra, todos saben que él participó en un complot para sacarme, en el cual trabajó con la señora Fujimori. Eso es información pública, usando como plataforma de que él estaba fuera del país, alejado en Canadá, que es una embajada a donde lo mandé por su pedido”, expresó en RPP.