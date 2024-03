La Fiscalía de la Nación realizó esta madrugada una operación de allanamiento e incautación de bienes simultáneo en las regiones de Lima y Moquegua como parte de la investigación que se sigue contra el ex presidente Martín Vizcarra Cornejo y el ex ministro de Vivienda y ex ministro de Transportes Edmer Trujillo Mori, por el caso ‘Los intocables de la corrupción’.

La diligencia la realizó el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación y se ejecutó en las viviendas de los referidos imputados, ubicadas en los distritos de San Isidro y Surquillo (Lima) y en Mariscal Nieto (Moquegua).

Según se informó a través de la cuenta de X (ex Twitter) del Ministerio Público, en la referida diligencia, se ejecutó “la medida de allanamiento e incautación de bienes y documentos”.

Cabe precisar que los hechos en los que ambos estan implicados estan referidos a “a contrataciones que se habrían realizado en Provías Descentralizado, por las obras de Tintay, Pampas, Samegua, entre otras”.

Martín Vizcarra se pronuncia tras allanamiento

A través de su cuenta de X, el ex jefe de Estado, Martín Vizcarra, señaló que de manera voluntaria, solicitó al Ministerio Público que puedan inspeccionar su domicilio, pues es el “primer interesado en colaborar con la justicia”.

“Soy el primer interesado en colaborar con la Justicia, por ello solicité voluntariamente al MP la inspección de mi domicilio, que se realiza hoy. Ya firmé el acta oficial del levantamiento de mi secreto bancario y de comunicaciones. ¡Se predica con el ejemplo!”, explicó.

