El expresidente Martín Vizcarra dijo estar evaluando la posibilidad de participar en las elecciones generales del 2021 encabezando una lista para el Congreso, y señaló que en el transcurso de la semana tomará la decisión tras haber sido vacado del cargo hace dos semanas.

En declaraciones al programa Punto Final, Vizcarra Cornejo negó haber hablado con algún partido político o algún candidato como Daniel Salaverry, de Somos Perú, sobre su posible postulación al Parlamento.

“No he conversado con ningún partido político pero en este momento, recién después de esta aventura golpista, después de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), después de ver que el esfuerzo de las reformas políticas y reforma judicial se han quedado a medias, creo que todos los peruanos debemos hacer el esfuerzo de colaborar de donde podamos para corregir esta situación. Lo han hecho millones de peruanos en las calles. Estoy evaluando la mejor decisión al respecto ”, indicó.

“ Tiene que ser en el transcurso de esta semana ”, añadió cuando se le consultó sobre una fecha estimada en la cual estaría confirmando si postula o no.

Martín Vizcarra señaló que fue motivado por la sentencia del TC, en la cual por cuatro votos contra tres, los magistrados declararon como improcedente la demanda competencial que planteó contra la vacancia por incapacidad moral permanente que fue planteada en setiembre en su contra y que, en un segundo intento, fue aprobada el 9 de noviembre.

“La sentencia del TC es lo que recién me ha hecho tomar en cuenta esta posibilidad y ha sido recién terminando esta semana. Estoy evaluando, primero, la decisión de participar en una lista congresal, obviamente en un partido, obviamente encabezando (una lista). Esa posibilidad no la tenía hace tres días. ¿Por qué? Porque no creo que puedan quedar las cosas en el aire, como dice el señor (Ernesto) Blume”, manifestó, en referencia a la opinión que tuvo este magistrado sobre la incapacidad moral permanente que usó el Parlamento.

-Martín Vizcarra y reforma constitucional-

El exmandatario indicó que sus propuestas de bandera, en caso de ser candidato al Congreso, serían las reformas políticas que quedaron pendientes, como la bicameralidad pero sobre todo la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

“Hay temas que cambiar en la Constitución. Creo que nuestra Constitución está desfasada. Tiene que ponerse a tono del 2021. El modelo económico como concepto está bien concebido en la Constitución, pero tiene que lograrse que no ocurra lo que ha pasado, por ejemplo, en esta pandemia que tengamos sectores sociales absolutamente descuidados”, acotó.