La congresista fujimorista Martha Moyano exhortó a la primera dama, Lilia Paredes, que responda las preguntas de la Comisión de Fiscalización tras recordarle que ella no cuenta con la inmunidad que sí tienen altos funcionarios como los legisladores y el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Creo que lo que tiene que hacer es ayudar a esclarecer la situación que se está viviendo y se está viendo. Es una recomendación que le hago a la señora Lilia (Paredes). No todos gozan de inmunidad. Las primeras damas no tienen inmunidad. Siento y creo que guardar silencio cuando se ha venido hasta el recinto parlamentario [...] no ayuda en realidad”, indicó durante una de sus participaciones la congresista de Fuerza Popular.

Martha Moyano exhortó a la esposa de Pedro Castillo que responda las interrogantes, luego de comentar: “No sé si la señora Lilia cree en Dios o si hay alguien que sí sabe todas las cosas y quien asumirá el juicio en algún momento”.

Lilia Paredes acudió este miércoles 13 de julio a la Comisión de Fiscalización atendiendo una citación como parte de investigaciones que está realizando este grupo de trabajo tras la difusión de un reportaje en el que se vio a su hermana, Yenifer Paredes, ofreciendo obras en Chota, Cajamarca, acompañada por el empresario Hugo Espino.

A pesar de acudir en persona, la primera dama, acompañada por su abogado Benji Espinoza, se negó a responder las preguntas durante toda la sesión.

En otro momento, Martha Moyano reiteró su cuestionamiento a la recomendación de guardar silencio. “Si usted no iba a responder ninguna pregunta, ¿por qué tomó la decisión de venir?”, manifestó.

“Me citaron y estoy acá. Es mi obligación de venir y a cumplir con esto, pero por recomendación de mi abogado, me abstengo a declarar”, respondió Paredes.