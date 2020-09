La congresista Martha Chávez (Fuerza Popular) retiró este miércoles las declaraciones que expresó el pasado martes respecto a que el ex primer ministro Vicente Zeballos debió haber sido designado como embajador en Bolivia por sus “rasgos andinos” y no en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Chávez dijo que ha tomado la decisión de disculparse “si es que alguien se ha sentido ofendido” porque no quiere dar lugar a una “campaña maliciosa” en su contra, generada, según la legisladora, por parte del Gobierno.

“No quiero que ningún miembro de esta comisión sea objeto de esta persecución y de que se me use a mí como una cortina de humo, entonces, por esas razones, si usted [Omar Chehade] considera, como lo ha considerado públicamente, que debo disculparme, lo hago y retiro las palabras, si es que alguien se ha sentido ofendido”, sostuvo durante la sesión de la Comisión de Constitución.

“Retiro las palabras que expresé el día de ayer, pero porque no me quiero prestar a esa campaña maliciosa de aquellos que tienen falsos valores que atentan contra la vida y causan 50 mil muertos [...] No me voy a prestar señor presidente a esa campaña ni permitir que se agreda a esta comisión”, señaló.

Martha Chávez retira sus palabras

El pasado martes, durante su participación en el referido grupo de trabajo parlamentario, Chávez cuestionó el nombramiento de Zeballos en la OEA y consideró que el también exparlamentario debió haber ido de embajador a Bolivia por sus “rasgos andinos” y “llevarse mejor con la población mayoritariamente andina”.

“Quizá debió ir a Bolivia. Como moqueguano y como persona de rasgos andinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia”, manifestó la legisladora.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, dijo esperar que la parlamentaria se disculpe ya que si bien pueden haber diferencias políticas y cuestionamientos válidos en contra del ex primer ministro, “no está bien” realizar comentarios racistas para agraviarlo.

“Lo lamento porque la congresista Chávez es una colega con años de experiencia en el Parlamento, ha sido presidenta del Congreso, pero ante un desliz como el que ha tenido, de alguna manera con rasgos racistas, evidentemente creo que lo que corresponde es que la parlamentaria, con la experiencia que tiene, pida disculpas al país y luego también al exministro Zeballos”, manifestó.

En otro momento, Martha Chávez cuestionó las críticas del Gobierno ante sus declaraciones y recordó que no se denunció “de la misma forma” cuando el ex primer ministro Pedro Cateriano “hizo comentarios antirreligiosos contra el FREPAP” o cuando “el excongresista Carlos Bruce dijo que en la plancha del señor Kuczynski habían puesto al señor Vizcarra solo para quitarle un poco de blancura a esa plancha presidencial”.

“Lo hacen conmigo porque soy mujer y soy fujimorista, entonce, les duele que muchas veces les digas sus verdades”, indicó la parlamentaria.

Cabe destacar que, el presidente Martín Vizcarra consideró “inaceptables” las palabras de Martha Chávez y dijo creer, en conferencia de prensa, que el coronavirus (COVID-19) “actúa mejor” que legisladores que “descartan y descalifican” a las personas por sus rasgos físicos.

“Hoy día [martes] una connotada congresista ha dicho que por qué han designado a Vicente Zeballos en la OEA si tiene rasgos andinos y que quizás mejor hubiera sido designado como representante en Bolivia. ¿Pueden creer en pleno siglo XXI a un político con ese tipo de declaraciones? Es realmente inaceptable”, expresó.