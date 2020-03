Manuel Merino: Ley que otorga protección legal al personal de la Policía “no da impunidad”

El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, aseguró que ley que otorga protección legal al personal de la Policía promulgada este sábado “no da impunidad” a los agentes.

Indicó que los policías que sean declarados culpables de abuso de autoridad o mal uso de sus armas serán sentenciados y detalló que con esta ley solo se les exonerará de la detención preliminar.

“Hay posiciones encontradas, pero lo que yo puedo decir es que esta ley no le da impunidad a la Policía. Lógicamente, no se va a permitir la prisión preventiva o detención preliminar, pero su proceso [a los policías] sobre un tema de abuso o mal uso, continúa y una vez que se le encuentra responsable se le sentencia”, sostuvo en diálogo con Canal N.

El titular del Parlamento precisó que no se podía hacer modificaciones a la ley promulgada el pasado sábado porque había sido aprobada por el anterior Legislativo.

“El Congreso no podía revisar esta norma. Ya había sido aprobada por el Congreso anterior y había sido alcanzada al Ejecutivo que no la había observado, la norma regresó al Congreso y la Comisión Permanente debió promulgarla, pero la dejó ahí. Entonces, hemos asumido esa responsabilidad y no nos quedaba otra cosa que promulgarla”, señaló.

El pasado sábado el Congreso de la República publicó por insistencia la Ley Nº 31012 de Protección Policial que tiene por objeto otorgar protección legal a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando, en ejercicio de su función constitucional, hacen uso de sus armas o medios de defensa, en forma reglamentaria causando lesiones o muerte.

Esta ley también tiene por objeto brindar el servicio de asesoría y defensa legal gratuita al personal policial, que afronta una investigación fiscal o un proceso penal o civil derivado del cumplimiento de la función policial.

Invitación al primer ministro

En otro momento, Merino indicó que se ha invitado al primer ministro Vicente Zeballos, al ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, y a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, a la Junta de Portavoces para que expliquen las medidas que el Gobierno está llevando a cabo en el marco de la emergencia del coronavirus (COVID-19)

“Espero que podamos sentarnos en una mesa con el premier para escuchar las propuestas del Ejecutivo ante esta crisis. [...] Yo creo que el Gobierno tiene que ver la manera de darle más tranquilidad a la población porque tenemos más del 70% de población informal porque la población no necesariamente desobedece, sino que sale por necesidad”, manifestó.