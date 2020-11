El presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, advirtió que renunciará si el Gobierno otorga una amnistía al líder etnocacerista, Antauro Humala, quien cumple una condena de 19 años de prisión por el ‘Andahuaylazo’.

Señaló que la Constitución Política del Perú es clara respecto al cumplimiento de las sentencias emitidas por el Poder Judicial.

“Yo personalmente, a un criminal no [le daría el indulto], clarísimo. Absolutamente, sin ninguna duda. No me quedo en el gabinete si eso pasa”, dijo en diálogo con ATV.

“Allí está la sentencia del Poder Judicial, no lo dice Ántero, sino una sentencia y soy cumplidor de la Constitución y la Constitución dice que hay que cumplir las sentencias y yo cumplo”, añadió.

Como se recuerda, el vocero de la bancada de Unión por el Perú (UPP), José Vega, aseguró que la liberación de Antauro Humala ya está “en proceso” luego de la vacancia de Martín Vizcarra de la Presidencia de la República.

Respecto a las protestas de los jóvenes en las calles de los últimos días contra el presidente Manuel Merino, Flores-Aráoz remarcó que no lo “entiende mucho” y dijo que le gustaría dialogar con una comisión de ellos.

“Yo no lo entiendo mucho, yo hubiera entendido –cuando se habla de los universitarios- que protesten los 250 mil que se quedaron en la calle. Lo hubiera entendido más”, acotó el primer ministro.

“Siento que protestan, no logro entender y me encantaría reunirme con una comisión de ellos para conversar qué es lo que les molesta, cuál es su protesta, yo los escucho, me puedo reunir con ellos todo el tiempo que quieran. Algo les fastidia, pero no logro entender qué, no siquiera que estas cosas se desborden”, agregó.

En ese sentido, Flores-Aráoz recordó que tanto Merino como los demás congresistas fueron elegidos por la ciudadanía en las elecciones complementarias del pasado 26 de enero. “A la próxima elijan bien”, sentenció.