El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, se mostró a favor de realizar un “consenso de unidad con el país”, luego que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregue los resultados oficiales de los comicios realizados el último domingo y confirme qué candidatos pasarán a la segunda vuelta electoral.

Hasta este momento, según los últimos resultado de la ONPE, el aspirante al sillón presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, mantiene su liderazgo, mientras que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ocupa el segundo lugar.

“Consenso de unidad con el país, con la gente, que vuelva a creer, que vuelva a sentir no solamente para que no gane esta extrema izquierda que tiene influencias de Evo, de la gente de Venezuela voy a votar por Keiko, no, nosotros queremos además de defender el modelo, hacer este gran consenso con personalidades, con gente que quiera al país y se sume, no es necesariamente un acuerdo partidario”, señaló en Exitosa.

En el caso del Congreso de la República, Galarreta manifestó que, de llegar Keiko Fujimori a la Presidencia de la República, harán acuerdos políticos con las agrupaciones que lo conformarán.

“En el Parlamento sí es distinto, pero obviamente hay que hacer acuerdos políticos y obviamente uno tiene que realizar estos acuerdos igual con los partidos, hay que conversar”, dijo.

Sin embargo, destacó que este tipo de consensos no deben quedar únicamente en un ambiente político sino que también se deben reproducir con actores de la sociedad civil.

“El consenso a la unidad no tiene que quedar en un ambiente político sino más bien con la sociedad civil, con todas las organizaciones que haya alrededor y los temas sí de carácter político, como es coordinar con grupos políticos, estén o no en el Parlamento, para que apoyen determinada línea de trabajo contra la pandemia que es urgente y se requiere una gran unidad del Perú, frente a esto, entonces, va a haber acuerdos”, manifestó.

Asimismo, Galarreta consideró que la ciudadanía debería reflexionar sobre “cuál es el país que queremos hacia el futuro”.

“Hay algo que es real y que vale la pena mencionarlo y trabajar hacia eso. Hay un gran sector de nuestra población, hay un gran sector del Perú que se siente excluido, fuera de lo que se ha sentido como crecimiento y eso hay que decirlo a los peruanos. Nosotros no somos gobierno hace 20 años, nosotros también estamos absolutamente molestos, indignados con lo que hemos visto de corrupción e ineficiencia en los últimos gobiernos”, dijo.