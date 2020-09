Miguel Ángel Torres Reyna, ex asesor del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y aspirante a colaborador eficaz, reveló cómo se produjo el nacimiento de Podemos Perú como partido gracias a la labor de José Cavassa, investigado por sus presuntos nexos con Los Cuellos Blancos del Puerto.

En declaraciones a ‘Panorama’, detalló que entabló amistad con Cavassa Roncalla en el 2017, durante una reunión en la casa del fiscal supremo Tomás Gálvez, actualmente suspendido en el cargo.

Indicó que para febrero del 2017 el CNM debía elegir al nuevo jefe de la ONPE. Según Torres Reyna, Cavassa tenía su candidato: Adolfo Carlo Magno Castillo Meza. Sin embargo, obtuvo bajo puntaje en el examen y su currículum.

Es allí donde Cavassa le pidió Torres Reyna que apoye la elección de Castillo Meza como nuevo jefe de la ONPE, emitiendo un informe para que el desactivado CNM le diera la razón. Esta gestión le permitió a dicho candidato ganar la jefatura del organismo electoral.

“No entendía qué tanto era este señor Castillo, que iba a trabajar para el partido de Luna. En ese momento yo no tenía ese conocimiento tan claro de las cosas, como fueron ocurriendo después”, detalló.

Tras la elección de Adolfo Carlo Magno Castillo Meza, Cavassa se metió de lleno a la inscripción de Podemos Perú, de José Luna Gálvez como partido político. “Podemos nace producto de esa elección de ese jefe de ONPE”, aseveró.

También apoyó a otros partidos

Según Miguel Ángel Torres Reyna, José Cavassa le mencionó que también trabajó para otros partidos, como Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña y Peruanos por el Kambio (PpK) de Pedro Pablo Kuczynski.

“Me contó que a Acuña lo había ayudado a inscribir el partido. Era especialista en conseguir firmas, comités. Me dijo que Acuña se había comportado mal con él, no le había cumplido con lo que le había solicitado y decidió alejarse”, acotó.

“[Sobre Peruanos por el Kambio] me mencionó que había apoyado en la inscripción no del partido, sino de los candidatos y en el tema de la organización de personeros. Él me refería que había trabajado en forma cercana con los encargados de la campaña. No me habló de PPK, pero sí de los encargados. Entre ellos me mencionó a Gilbert Violeta, me dijo que había coordinado con él”, agregó.

Cabe indicar que en enero pasado Miguel Ángel Torres Reyna se presentó ante la fiscal Rocío Sánchez, que investiga el caso, y le solicitó acogerse a la colaboración eficaz (se le asignó el número 2301-2020). Hace poco se salvó de ir a prisión preventiva.

En tanto, José Cavassa cumplió por la presunta falsificación de firmas de Perú 2000 y ahora se encuentra por prisión domiciliaria por sus presuntos nexos con Los Cuellos Blancos del Puerto.