El organizador de los Juegos Panamericanos 2019, Carlos Neuhaus, pasó de las luces y el deporte al fuero judicial. “Cuarto Poder” reveló que la Fiscalía lo incluyó como investigado en la pesquisa preliminar que se le sigue a la lideresa del PPC, Lourdes Flores, por los presuntos aportes de Odebrecht a sus campañas de 2006 y 2011.

La fiscal Carol Cuba, del Equipo Especial Lava Jato, incorporó además al excongresista Hildebrando Tapia y a Teresa Cánova Sarango, la asesora personal de Flores. Serán investigados bajo la ley de crimen organizado.

¿Qué sucedió?

En el 2006, según un colaborador eficaz, el 15 de noviembre de 2005, Hildebrando Tapia y Horacio Cánepa viajaron hasta Sao Paulo en compañía de Raymundo Serra.

Cánepa y Tapia, tuvieron reuniones en Sao Paulo y Salvador de Bahía con altos ejecutivos de la constructora para hablar de las relaciones del partido con el PPC.

Posterior a eso, en diciembre de 2005 se habrían producido reuniones en la casa de Flores en las que, según este colaborador, habrían estado presentes Neuhaus, Cánepa, Jorge Barata y Serra y en donde se habría conversado sobre el apoyo a la campaña presidencial de Flores Nano.

“Se habló de un apoyo de US$ 500,000, monto que Odebrecht se comprometió a pagar directamente a Flores Nano”, dijo el colaborador.

En el 2010...

Según el mismo colaborador, en julio o agosto de 2010, Neuhaus estuvo presente en una reunión con funcionarios de Odebrecht en donde se habló de dinero para apoyar a Flores en su intención de convertirse en alcaldesa.

Agregó que Odebrecht quería continuar con el proyecto Rutas de Lima y a Flores la pareció “bueno”. Flores habría pedido un apoyo de US$ 200 mil y el dinero fue entregado a Horacio Cánepa.

“A Lourdes Flores Nano le pareció una buena idea el proyecto, quien habló de una contribución de US$ 200,000 dólares, los cuales fueron pagados en cuatro partes de US$ 50,000 dólares en efectivo. Trindade Serra entregó dicho dinero en efectivo a Horacio Cánepa en las oficinas de Odebrecht y luego Cánepa por orden de Flores Nano hacia pagos de US$ 5,000 dólares al asesor de marketing Oswaldo Carpio Villegas y pagaba las encuestas mensuales que se hacía a CPI e IMA. Todos los saldos eran entregados a la señora Teresa Cánova Sarango en la oficina de Horacio Cánepa, montos de US$ 30,000 dólares aproximadamente en las cuatro oportunidades. Ella le daba cuenta a Flores Nano”, contó el colaborador.

Rutas de Lima

El documento concluye que si bien, Lourdes Flores Nano no fue elegida en la campaña municipal, los regidores del PPC que salieron elegidos en esa elección, votaron posteriormente a favor de que se adjudicara el proyecto Rutas de Lim a Odebrecht.

Esto sucedió en la sesión del 18 de setiembre de 2012, en la municipalidad de Lima. Entre los que votaron a favor figuraba Teresa Cánova Sarango, entonces regidora y ex asesora personal de Lourdes Flores Nano.

El abogado de Carlos Nehaus, César Azabache, no quiso declarar para “Cuarto Poder”.

El pasado de Carlos Neuhaus en el PPC

Militancia. Neuhaus fue entre el 2004 y 2007 miembro del Consejo Consultivo del Partido Popular Cristiano y tuvo una participación activa en las campañas de Lourdes Flores en el 2006 y 2010, integrando los equipos responsables de diseñar los planes de gobierno.