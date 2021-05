La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que el próximo sábado 15 de mayo esperará al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, en la puerta del penal de Santa Mónica en Chorrillos para sostener un debate. Dijo esperar que “no se chupe” y acepte su propuesta.

“Usted [Pedro Castillo] ha dicho también que está a la espera que le ponga fecha y hora del debate, muy bien, el día sábado a las 3 p.m. lo espero en la puerta del Penal Anexo Chorrillos Santa Mónica para poder debatir y continuar con estos debates que el pueblo peruano está esperando y espero, espero que no se chupe. No arrugues Pedro, no arrugues”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Fujimori Higuchi le pidió a Pedro Castillo que “no tenga una actitud machista”, ya que “no puede pretender que haga lo que a usted le de la gana” y consideró que “no hace referencia a los debates” porque “se sigue corriendo”.

“Hemos visto al señor Pedro Castillo que ahora ya no hace referencia a los debates, sino que ahora quiere invitarme a viajar por todo el Perú y la verdad, lo que demuestra es que él se sigue corriendo. Al señor Pedro Castillo le quiero decir que no tenga esta actitud machista y tenga un poco más de respeto por las mujeres, usted no puede pretender que yo haga lo que a usted le de la reverenda gana”, señaló.

El pasado viernes 7 de mayo Keiko Fujimori, aceptó el reto planteado por su contendor de Perú Libre, Pedro Castillo, quien afirmó que el próximo debate que tenga como parte de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021 sea en el “penal Santa Mónica”.

Posteriormente, Castillo Terrones aseguró que deberá ponerse de acuerdo con su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para debatir en los exteriores del penal Santa Mónica de Chorrillos, de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2021.