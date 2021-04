La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que el fiscal José Domingo Pérez busca ser un “personaje político” en las Elecciones Generales de Perú de 2021 y consideró que eso “no le corresponde”.

En declaraciones a los periodistas, señaló que seguirá colaborando con la justicia y remarcó que todos los investigados tienen la prerrogativa constitucional de la presunción de inocencia.

“Yo seguiré colaborando como lo he venido haciendo con todas las investigaciones. No tengo nada más que decir porque, claro, lo que quisiera el señor fiscal es ser un personaje político en esta campaña y eso no le corresponde”, expresó.

Asimismo, afirmó que le llama la atención que cada vez que hay un “momento importante” en la actual campaña electoral, hay “pronunciamientos, pedidos de suspensión y acusación” del fiscal del equipo especial del caso Lava Jato.

“Hoy he visto que el Ministerio Publico ha sacado un comunicado en el que solicita a todos los trabajadores mantener la independencia y objetividad, y yo espero que eso ocurra también con el fiscal”, acotó.

Finalmente, Fujimori Higuchi aseveró que mantendrá el respeto a los órganos jurisdiccionales de justicia, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, de llegar a la Presidencia en la segunda vuelta del próximo 6 de junio.

“He sido muy clara, es más en uno de los debate presidenciales lo he señalado, se va a respetar absolutamente la autonomía del trabajo que se viene realizando tanto en el Ministerio Público como el Poder Judicial. Existe independencia de poderes claramente señalado en nuestra Constitución y seré absolutamente respetuosa”, subrayó.

“En las tres oportunidades yo sabía –bueno en la primera no- que me iban a detener y le pedí a mi esposo que me acompañe o incluso que me lleve al juzgado. De mi lado quiero dejar bien en claro que hay absoluta garantía y lo demuestran mis 20 años que vengo colaborando con la justicia”, sentenció.

Keiko Fujimori le respondió al fiscal José Domingo Pérez