El abogado del propietario del edificio donde se produjo un incendio en mayo del 2018 confirmó que se firmó un acuerdo de confidencialidad para que no se revelara el nombre del líder del Partido Morado, Julio Guzmán, y el monto que se pagó por los daños causados.

En ‘Panorama’, José Guillermo Protto detalló que inicialmente Liliana Acurio, quien estaba con Guzmán en el momento que se inició el siniestro, se negó a admitir quién la acompañaba, pero los videos de seguridad aclararon la situación.

"Se le reclamó. Viendo los circuitos de videos, pudimos advertir que una persona sale corriendo […] Al principio había una negativa de la señorita admitir quién era la persona que estaba. Al revisar en la noche los circuitos de videovigilancia, la situación se aclaró", expresó.

Refirió que la Policía Nacional no hizo la denuncia del caso tras el incendio y que su trabajo fue “incompleto”. También indicó que Liliana Acurio alquiló la habitación por tres días y que los pagos de las reparaciones se hicieron en dos armadas.

Sin embargo, Protto subrayó que el último pago se hizo a través de un acuerdo de confidencialidad, firmado a través del abogado de Liliana Acurio, Raúl Pariona, que también tiene como cliente al expresidente Ollanta Humala.

“El abogado nos pide firmar un acuerdo de confidencialidad para que no se divulgara el nombre de la persona que sale corriendo del edificio. Este acuerdo se firma los primeros días de julio del 2018 y en todo momento quienes dan la cara son el abogado Raúl Pariona y la señorita Liliana Acurio”, manifestó.

"El acuerdo de confidencialidad buscaba no revelar la identidad de la persona que sale de edificio y no revelar el importe desembolsado para cubrir los gastos […] El acuerdo de confidencialidad no se ha revelado", añadió.

Como se recuerda, el hecho ocurrió en marzo de 2018 y los movimientos de Julio Guzmán fueron registrados en videos. En las filmaciones difundidas por ‘Panorama’ se observa al líder del Partido Morado salir corriendo de un departamento de Miraflores, pero antes, alerta al portero que se estaba registrando un siniestro.

El incidente se produjo porque varias velas que formaban un corazón recalentaron un televisor, que luego explotó. En las fotografías del lugar también se ven varios globos rojos en forma de corazón pegados en las ventanas.