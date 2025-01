El Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, aún no confirma si es que renunciará a la cartera, tras conocerse que el Ministerio Público ha iniciado una investigación en su contra por el presunto delito de obstrucción a la justicia en el marco del caso Qali Warma.

Según indicó lo “meditará” junto a la presidenta Dina Boluarte, con quien sostendrá una reunión, aunque no precisó cuándo la tendrá.

“Uno no llega a ser ministro para estar involucrado en temas que son deplorables. Uno se siente desilusionado y, por supuesto, esto me hace pensar y meditar (sobre una eventual renuncia). Lo tendría que conversar con la presidenta, quien es la que me ha dado la confianza”, señalo esta noche en Panorama.

No obstante, Demartini aclaró que aún no ha abordado este tema con la mandataria.

Demartini, quien será investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y negociación incompatible, alegó que se lo busca inculpar en las indagaciones que recaen sobre el extinto programa de alimentación escolar.

Asimismo, el titular del MIDIS negó cualquier vínculo con Carlos Guillén, un paisano apurimeño de la presidenta Dina Boluarte, quien es señalado por supuestamente presionar a Noemí Alvarado para obtener información sobre el caso.

“No lo conozco, es una persona intrascendente en mi vida”, afirmó Demartini, tratando de tomar distancia con las acusaciones que pesan en su contra.

MOSTRÓ CHATS CON GUILLÉN

Para sustentar su posición, el titular de Desarrollo e Inclusión Social mostró algunas conversaciones de WhatsApp con Carlos Guillén al señalar que este escándalo sería parte de una presunta revancha empresarial con el objetivo de obtener beneficios económicos del programa Qali Warma, el cual está destinado a garantizar la alimentación de los niños más vulnerables del país.

En dichos chats Demartini, manisfesto que no tenía una relación cercana con Guillén, tras mostrar incluso su extrañeza por el mensaje que le envió por wattsap entre el 8 y 9 de enero.

Según dijo Guillén lo quiere implicar supuestamente en el caso., tras señalar que ha ofrecido enregar su celular así como documentos para esclarecer la situación.

Caso Qaliwarma: ¿Julio Demartini conoce a Carlos Guillén?

Tras el audio de 25 minutos que posee el Ministerio Público en donde Carlos Guillén intenta sobornar, en nombre de los ministros Julio Demartini y Morgan Quero (Minedu) a la testigo Noemí Alvarado, excoordinadora de ventas de Frigoinca —empresa, propiedad del fallecido Nilo Burga, que habría orquestado la telaraña de corrupción en Qali Warma—.

Al ser consultado, Demartini anteriormente sobre el tema reconoció que se reunió con Guillén en un par de oportunidad aunque lo calificó como “un fulano equis” a quien solo conoce por su cercanía al fenecido exviceministro William Contreras; y durante esos encuentros, Guillén solo pidió favores laborales para su hija y dio recomendaciones “para mejorar la imagen” ante la crisis en Qali Warma.

Sin embargo, la hija de Guillén ha obtenido órdenes de servicios con el Midis y Guillén, además, es cercano al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte.

