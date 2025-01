Pese a los cuestionamientos a la ley que modifica la detención preliminar en situaciones de no flagrancia y que obligó al Congreso a corregirla dejando en manos del Poder Ejecutivo el último paso para que se restablezca la detención preliminar en casos de no flagrancia, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la defendió.

El ministro consideró que la norma es perfectible y calificó de “mentira” que la falta de dictado de la ley que restablece la detención preliminar en situaciones de no flagrancia “limite el accionar de un fiscal”, tras señalar que si el fiscal no persigue una detención “es por flojo y no por la norma”.

“Esa es la mentira que nos están vendiendo.”, sostuvo en el programa Cuentas Claras de Canal N.

“Lo que dice la norma es que para solicitar una prisión preventiva tiene que ir a una audiencia judicial y anexar a la carpeta fiscal fundados elementos de convicción”, apuntó.

Añadió que los ministerios, entre ellos el del Interior tienen hasta el 14 de enero para presentar algún aporte sobre la ley que restablece la detención preliminar en situaciones de no flagrancia.

Presunta red de prostitución en el Congreso

En torno a la presunta red de prostitución en el Parlamento el ministro del Interior manifestó sus reparos sobre su existencia. “Veo difícil que haya una red de prostitución en el Congreso”, expreso.

Añadió que es una acusación bastante grave y hay que esperar los resultados de una investigación que pudieran determinar la fiabilidad de esta historia. “Siendo tan grave es lo más sensato”, anotó.

Cuestiona cifras de Sinadef sobre asesinatos

En el 2024 se registraron más de 2 mil homicidios, lo que representa un incremento de más de 34% respecto al 2023, según Las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

No obstante, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuestiono la veracidad de los calculos del Sinadef, tras señalar que anteriormente tuvo que cambiar alguna data.

