El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), se pronunció respecto al proyecto de resolución legislativa que presentó el Ejecutivo, donde plantean que el titular del Poder Legislativo se encargue del Despacho Presidencial cuando la mandataria Dina Boluarte viaje al extranjero.

Williams Zapata consideró que quien debería reemplazar a la jefa de Estado en caso abandone el territorio nacional, debería ser alguien del gabinete, como el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

“Al parecer, no es conveniente. Me parece, a mi criterio, que quien reemplace a la presidenta de la República en una situación como esta donde no hay dos vicepresidentes, tenga que ser alguien del mismo gabinete, porque es la misma esencia de trabajo. El primer ministro lo podría hacer. Pero en fin, ese es un asunto de carácter legal que tienen que verlo a quienes les corresponde”, declaró para la prensa.

En ese sentido, el titular del Parlamento enfatizó en que la independencia de poderes es sumamente relevante para la democracia. Además, señaló que no debe haber trasposición de poderes.

“En lo personal, yo creo que la independencia de poderes es un valor muy importante para la democracia. Los poderes caminan cada uno por el ámbito que les corresponde, tiene que tener las capacidades y competencia y la autoridades que les corresponde. No puede haber trasposición de poderes ni alguien que vaya a pasar por encima del otro”, sostuvo José Williams.

Como se recuerda, la iniciativa presentada por el Gobierno quedó entrampada en la Comisión de Constitución el último martes 27 de diciembre, pues la mayoría de integrantes se mostró en contra de ella y otros pidieron que se realicen modificaciones para aprobarla.

“Encargarse del despacho del presidente o presidenta de la República cuando sale del territorio nacional, en caso se encuentren impedidos y/o ausentes ambos vicepresidentes”, es uno de los puntos, en el proyecto, que piden añadir al reglamento del Congreso

En ese sentido, detallan que la encargatura del Despacho Presidencial supone el ejercicio de funciones representativas y administrativas que permitan el normal funcionamiento de la Presidencia de la República.

