El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, aseveró que hasta el momento su grupo político ha decidido no apoyar a Alianza para el Progreso (APP) de cara a la elección de la próxima elección de la Mesa Directiva.

En diálogo con Canal N, descartó tener conocimiento sobre algún acuerdo entre bancadas para que sea APP la que lidere el Parlamento luego de la salida de María del Carmen Alva.

“Yo no tengo conocimiento de ese acuerdo [entre bancadas], no lo he conversado, no sé a que se refiere, ellos deben decir qué pactaron. Nosotros no vamos a participar de ninguna lista”, dijo.

“Hasta el momento no apoyaremos a APP para la Mesa Directiva, por comportarse de manera antidemocrática, no lo vamos a apoyar”, añadió.

Cabe indicar que, días antes, Montoya Manrique se mostró a favor de que Gladys Echaíz, quien integra la bancada de APP sea quien lidere el Parlamento.

Hasta el momento no se han presentado formalmente candidaturas para liderar la próxima Mesa Directiva.

En otro momento, al ser consultado sobre la negativa del presidente Pedro Castillo de presentarse ante la Comisión de Fiscalización, el legislador Montoya dijo que esto suma motivos para una nueva moción de vacancia.

“Lo que hace es una burla al Congreso, él debe responder y rendir cuentas, no debe cerrarse, todos creíamos que iba a responder y esto lo responsabiliza con mayo fuerza. Con esto gana tiempo y sigue mintiendo. Todo se suma para la vacancia”, aseveró.