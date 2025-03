El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que solicitará al Congreso de manera formal la relación de personajes políticos que están inhabilitados para participar en las próximas elecciones generales 2026.

“Vamos a pedir información formal al Congreso sobre todos los que estuvieran inhabilitados políticamente para que, en el marco de lo que ya se ha pronunciado. En forma de precedente de observancia obligatoria del Tribunal Constitucional, nosotros actuamos conforme a la normatividad. Esto ya lo hemos analizado, mañana estamos formalizando el pedido al Congreso”, dijo en RPP.

LEA TAMBIÉN: Congreso avanza en la implementación del voto digital para las elecciones generales

En particular, sobre la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra para ejercer cargos públicos, el titular del JNE indicó que, de acuerdo con lo indicado por el Tribunal Constitucional en el 2014, la participación de los “inhabilitados políticamente” alcanzan también a las “candidaturas”.

“El Tribunal Constitucional, en su oportunidad, en el 2014, indicó que la participación de los inhabilitados políticamente no solamente de encargos públicos sino también en candidaturas, inclusive para ser parte de un partido político. Por eso estamos pidiendo formalmente al Congreso que nos comunique, porque si bien ha sido publicada esta sanción [a Vizcarra], tenemos que tener la información actualizada porque puede haber, en el transcurso del tiempo, algún proceso específico”, expresó.

LEA TAMBIÉN: JNE y Reniec buscan implementar un sistema para afiliación y renuncias en línea

Burneo señaló que el JNE no impidió la inscripción del partido Perú Primero debido a que había otros miembros afiliados a los que “no se les podía restringir su derecho a participar” en las próximas elecciones.

“El Jurado Nacional de Elecciones, en el marco de lo que indicó el Tribunal Constitucional, [indicó que Martín Vizcarra] no podía ser parte del [partido político], pero no impidió la inscripción de ese partido porque había otros afiliados y otros involucrados a los que no se les podía restringir el derecho a la participación. Prudentemente, nosotros vamos a pedir que nos comuniquen todas las inhabilitaciones políticas vigentes para tomar las medidas inmediatas que correspondan en el marco de lo que nos habilita el marco legal respectivo”, manifestó.