Los cambios al interior del IRTP, continúan. Esta mañana, presentó su renuncia a la gerencia de prensa, el periodista David Ponce León, a través de una carta dirigida al nuevo presidente de la institución estatal, Eduardo Guzmán.

La salida de Ponce ocurre tras la destitución del Hugo Coya como presidente del IRTP, quien denuncia presiones del ministro de Cultura por la línea editorial del canal del Estado. “El motivo al cual obedece esta decisión es por razones estrictamente personales”, aseguró Ponce de León

“Deseo agradecer la responsabilidad asignada a mi persona así como la colaboración de todos mis compañeros durante mi permanencia en esta gerencia”, dijo.

Esta mañana, el expresidente ejecutivo del IRTP, Hugo Coya negó que su salida del cargo haya sido consensuada y conversada con el ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, tal y como aseguró este último como respuesta ante los cuestionamientos por el cambio en la máxima autoridad del IRTP.

“Rechazo y niego profundamente (que mi salida haya sido consensuada). El jueves fui convocado al despacho del ministro, el ministro me comunicó, me pidió mi renuncia y le pregunté, evidentemente, por qué, osea, cuáles eran las razones, qué había pasado”, indicó en declaraciones a RPP.

Hugo Coya aseguró que Petrozzi le dijo, tal y como lo comentó el domingo en una entrevista al programa ‘Cuarto poder’, que “dos funcionarias han envenenado al presidente” en su contra.

“Le pregunté que esto justo me lo dice cuando estoy a punto de viajar a Londres. Este viaje no tendría ningún sentido si estoy saliendo. Me dijo ‘tranquilo, déjame ver cómo lo resolvemos, anda a Londres’ y me autorizó. Tanto así que salió la resolución”, aseguró el extitular del IRTP.