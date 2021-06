El virtual congresista y jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, consideró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está siendo “demasiado legalista” al hacer respetar los plazos para la presentación de nulidades de mesas de votación, y cuestionó que este ente electoral haya dado marcha atrás en su intención de ampliar este plazo.

“Nos preocupan dos cosas: que se retroceda sobre una decisión del pleno y, en segundo lugar, que esta decisión se fundamente en un tema que es de forma, cuando lo que está en juego es algo de fondo que es nuestra democracia”, señaló en declaraciones a RPP.

Para Guerra García, el JNE está basándose en un horario que aseguró es “interpretable” porque señalan que las 8 p.m. del miércoles 9 de junio fue el tiempo límite para plantear las nulidades, cuando la ley electoral habla de tres días después de realizada la segunda vuelta electoral, es decir, debería permitirse hacer el trámite hasta la medianoche.

#LoÚltimo | El Presidente del #JNE, Jorge Luis Salas Arenas, informó que se ha dejado sin efecto el acuerdo extensivo para la presentación de solicitudes de nulidad tomado esta mañana, por lo tanto, los plazos vencieron el miércoles 9 de junio a la 20:00 horas. pic.twitter.com/UDRnaKqNWa — JNE Perú (@JNE_Peru) June 12, 2021

“Es un tema de plazos que se podría interpretar. y se pone 8 p.m. de manera arbitraria cuando la norma dice tres días. Están basándose en fórmulas demasiado legalistas para la importancia de todo este proceso”, comentó.

El virtual parlamentario fujimorista respondió así luego que el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, informara que el ente electoral decidió dejar sin efecto el acuerdo que habían tomado para ampliar el plazo de presentación de solicitudes de nulidad de mesas de sufragio por no haber tomado en cuenta una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

“En esa sentencia del Tribunal Constitucional se señaló que el proceso electoral debe ser entendido como un conjunto de etapas con efectos perentorios y preclusivos. En consecuencia, en acatamiento de ese criterio jurídico, hemos decidido dejar sin efecto el acuerdo extensivo y como efecto, también los plazos quedan para ambas organizaciones políticas señalado en la Resolución 0086-2018 de JNE, por lo que esos plazos vencieron el día miércoles a las 20:00 horas”, dijo ayer en un video publicado en redes sociales.

Hernando Guerra García insistió que más importancia debe tener el fondo que la forma. “El fondo del asunto es que necesitamos tiempo para ingresar estas actas en una situación anormal, de pandemia, en la que no se ha podido presentar de manera presencial (las nulidades). Si vamos a ser formales, entonces el día termina a las 12 a.m. y no 8 p.m. como ellos, en una norma inferior a la ley, han interpretado”, cuestionó.

De otro lado, el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular cuestionó al presidente de la República, Francisco Sagasti, por su comunicación con el escritor Mario Vargas Llosa.

“Creo que es una interferencia en un proceso que no ha terminado [...] El proceso termina cuando el árbitro pita, cuando el JNE dice tal es el ganador. Mientras tanto, un presidente de la República no puede hablar por más buena intención que diga tener [...] Lo que ha debido hacer es permanecer en silencio y meditando con su consciencia”, concluyó.